Избранный президент увеличил свою поддержку среди американцев по сравнению с 2020 годом, заручившись голосами 49,8% избирателей, пишет VOA.

Трамп одержал победу над Камалой Харрис в Коллегии выборщиков с результатом 312 против 226 голосов, набрав 49,8% голосов на общенациональном уровне и увеличив свою долю голосов в большинстве округов США по сравнению с выборами 2020 года.

Республиканец Трамп получил поддержку 312 выборщиков, в то время как его соперница от Демократической партии Камала Харрис заручилась 226 голосами. Для победы на выборах было необходимо получить минимум 270 из 538 голосов.

Конгресс официально объявит Трампа победителем 6 января, а его инаугурация состоится 20 января. Это будет второй президентский срок Трампа после четырёхлетнего перерыва.

Как пишет Reuters, возвращение Дональда Трампа в Белый дом состоялось благодаря его успеху среди латиноамериканских избирателей, избирателей без высшего образования, домохозяйств с доходом менее $100,000 в год, а также среди избирателей в возрасте от 18 до 29 лет.

Вот где Трамп приобрёл или потерял поддержку, согласно экзитполам, проведённым 5 ноября агентством Edison Research:

Трамп получил 46% голосов избирателей латиноамериканского происхождения по всей стране; Харрис — 51%. Доля Трампа выросла на 14 процентных пунктов по сравнению с опросом 2020 года, когда он противостоял демократу Джо Байдену.

Трамп получил 54% голосов мужчин латиноамериканского происхождения; Харрис — 44%. Доля Трампа выросла на 18 процентных пунктов с 2020 года.

Трамп получил 39% голосов женщин латиноамериканского происхождения; Харрис — 58%. Доля Трампа выросла на 9 процентных пунктов с 2020 года.

Трамп получил 43% голосов избирателей в возрасте 18–29 лет; Харрис — 54%. Доля Трампа выросла на 7 процентных пунктов с 2020 года.

Трамп получил 56% голосов избирателей без высшего образования; Харрис — 43%. Доля Трампа выросла на 6 процентных пунктов с 2020 года.

Харрис получила 53% голосов женщин; Трамп — 45%. Доля Трампа выросла на 3 процентных пункта с 2020 года.

Харрис получила 52% голосов избирателей младше 45 лет; Трамп — 45%. Доля Трампа выросла на 3 процентных пункта с 2020 года.

Харрис получила 77% голосов мужчин-афроамериканцев; Трамп — 21%. Доля Трампа выросла на 2 процентных пункта с 2020 года.

Харрис получила 86% голосов избирателей-афроамериканцев в целом; Трамп — 13%. Доля Трампа выросла на 1 процентный пункт с 2020 года.

Трамп получил 52% голосов избирателей в возрасте 45 лет и старше; Харрис — 46%. Доля Трампа выросла на 1 процентный пункт с 2020 года.

Харрис получила 92% голосов афроамериканок; Трамп — 7%. Доля Трампа снизилась на 2 процентных пункта с 2020 года.

Харрис получила 46% голосов белых женщин; Трамп — 53%. Доля Трампа снизилась на 2 процентных пункта с 2020 года.

Харрис получила 49% голосов избирателей в возрасте 65 лет и старше; Трамп — 50%. Доля Трампа снизилась на 2 процентных пункта с 2020 года.

Трамп получил 57% голосов белых избирателей; Харрис — 42%. Доля Трампа снизилась на 1 процентный пункт с 2020 года.

Трамп получил 60% голосов белых мужчин; Харрис — 38%. Доля Трампа снизилась на 1 процентный пункт с 2020 года.

Харрис получила 56% голосов избирателей с высшим образованием; Трамп — 42%. Доля Трампа снизилась на 1 процентный пункт с 2020 года.

Члены Коллегии выборщиков, которые избирают президента страны на основе результатов голосования в каждом штате, собрались в столицах штатов 17 декабря, чтобы подать свои голоса.

Результаты экзитполов отражают лишь срез среди миллионов людей, проголосовавших досрочно и в день выборов, 5 ноября.

Результаты общенациональных экзитполов дают важное представление о настроениях страны, но могут не совпадать напрямую с результатами в семи «колеблющихся» штатах, от которых зависел исход президентских выборов.

Экзитполы фиксируют различия в явке среди различных демографических групп, таких как мужчины и женщины или избиратели с высшим и без высшего образования, и могут дать представление о том, как изменилась явка по сравнению с прошлыми выборами.