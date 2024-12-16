53-летний гражданин России Алексей Котов обвиняется в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (иными словами, нарушение американских санкций), каждое из которых влечет за собой максимальное потенциальное наказание в виде 20 лет лишения свободы – обвиняемый Комов помогал российскому олигарху Константину Малофееву, находящемуся под санкциями с 2014 года.

Комов играл важную роль в многогранной схеме по нарушению и уклонению от санкций США, наложенных на крупного финансиста российской агрессии в Украине.

Как утверждается, Комов вступил в сговор с олигархом с целью нанять американского гражданина Джека Ханика, который работал на Малофеева при запуске и эксплуатации телевизионной сети в России. Обвиняемый также вступил в сговор с Малофеевым, Хаником и другими, чтобы незаконно перевести инвестиции в размере 10 миллионов долларов, которые российский олигарх сделал в банке США, деловому партнеру в Греции, в нарушение санкций.

Согласно обвинительному заключению, обнародованному 12 декабря в федеральном суде Манхэттена, в 2014 году Президент США издал Указ 13660, который объявил чрезвычайное положение в стране в связи с ситуацией на Украине. Этот указ запрещает создание или получение любых средств, товаров или услуг любым лицом в пользу любого лица, чье имущество и имущественные интересы заблокированы.

19 декабря 2014 года Управление по контролю за иностранными активами Департамента финансов США («OFAC») включило Малофеева в список лиц особых категорий в соответствии с указом президента 13660, т.к. он был одним из основных источников финансирования россиян, пропагандирующих сепаратизм в Крыму, и оказывал материальную помощь так называемой Донецкой Народной Республики.

Как утверждается в обвинительном заключении, начиная как минимум с 2012 года Комов помогал Малофееву в вербовке и найме гражданина США по имени Джек Ханик для работы в новой российской кабельной телевизионной новостной сети («Российская телевизионная сеть»), которую создавал Малофеев.

При участии Комова Малофеев нанял Ханика, чтобы тот помог олигарху в передаче подставной компании, которой он владел, греческому партнеру. В 2014 году Малофеев при содействии Комова использовал подставную компанию для инвестирования в размере 10 миллионов долларов в техасский банковский холдинг «Texas Bank»: Комов помог организовать сделку, отправив электронное письмо техасскому юристу, что у него есть партнер, желающий инвестировать 10 млн в банковский проект.

Начиная с марта 2015 года Малофеев с помощью Комова начал строить планы по передаче права собственности на подставную компанию греческому деловому партнеру в нарушение Положений о санкциях, связанных с Украиной. В соответствии с этим планом, в мае 2015 года адвокат олигарха составил Договор купли-продажи, который был подписан Малофеевым в июне того же года, но дата договора была изменена на июне 2014 года, чтобы создать впечатление, что передача произошла до введения санкций США. Затем адвокат Малофеев ложно заявил Texas Bank, что перевод был осуществлен в июле 2014 года.

США арестовали и конфисковали около 5,4 млн долларов США в собственности, связанной с инвестициями Малофеева в Texas Bank. В феврале 2023 года Генеральный прокурор США санкционировал перевод этих конфискованных средств в Государственный департамент для поддержки украинских ветеранов.