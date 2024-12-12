Департамент финансов США выделяет $20 млрд Украине из доходов, полученных от замороженных российских активов.

10 декабря Департамент финансов США объявил о выделении $20 млрд для поддержки Украины в рамках инициативы G7 по ускоренному привлечению доходов (ERA Loans), общая сумма которой составляет $50 млрд.

«Эти средства — полученные за счет доходов от замороженных российских активов — станут важной поддержкой для Украины в ее борьбе против неспровоцированной агрессии», — заявила министр финансов США Джанет Л. Йеллен. «$50 млрд, предоставляемые G7, помогут Украине поддерживать работу экстренных служб, больниц и других ключевых структур, необходимых для сопротивления. Вместе с военной помощью США и новыми санкциями против России это действие укрепит способность Украины защищать свой суверенитет и достичь справедливого мира».

Йеллен подчеркнула, что Россия рассчитывает на ослабление коалиции и потерю ее решимости, но благодаря единству стран G7 и креативному подходу к политике ей отправляется четкий сигнал: Москва будет продолжать нести расходы за свою незаконную войну, а не налогоплательщики союзников.

После вторжения России в Украину страны G7 заморозили российские суверенные активы на своих территориях, обязавшись сохранить их в таком состоянии до прекращения агрессии и выплаты ущерба Украине. Сегодня США выполнили свое обязательство, заявленное в октябре, о выделении $20 млрд, переведя их в специальный фонд Всемирного банка F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF, через который средства поступят Украине.

МИД РФ уже отреагировал на данное сообщение, назвав действия США “банальным грабежом”:

“Объявленное министерством финансов США 10 декабря выделение режиму в Киеве очередного кредита для поддержания обанкротившейся клики Зеленского, которая должна получить от американцев 20 млрд долларов под гарантии доходов от управления «замороженными», а по сути – украденными странами «Группы семи» у России суверенными активами, представляет собой банальный грабёж”.

По словам представителя МИДа РФ, “администрация Джо Байдена, пытаясь в русофобском запале ввести как можно больше антироссийских санкций до передачи полномочий команде Дональда Трампа 20 января будущего года, игнорирует ухудшающееся положение американской экономики, включая астрономический госдолг и масштабные финансовые «пузыри», а также падение уровня жизни”.

Как заявили в МИДе, “остановить развитие России и «нанести Москве стратегическое поражение», используя киевских марионеток, Вашингтону явно не по силам. Это подтверждает весь ход специальной военной операции”.

“Воровство российских активов ударит по самим США и их сателлитам, дестабилизировав и без того уходящий в Лету «миропорядок, основанный на правилах”, – считают российские дипломаты.