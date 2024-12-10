Лидер полигамной религиозной общины, который, как утверждал он сам, имел 20 духовных «жен», включая 10 несовершеннолетних девочек, приговорен к 50 годам тюрьмы за принуждение к половым контактам девочек в возрасте 9 лет и старше, а также посредничество в совершении преступных действий сексуального характера и организацию похищения несовершеннолетних. Об этом сообщает VOA.

Власти штата утверждают, что 48-летний Сэмуэль Бейтман пытался основать ответвление Фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Фундаменталистское объединение, также известное как FLDS, отделилось от основной Церкви Иисуса Христа Святых последних дней после того, как мормоны официально отказались от многоженства в 1890 году. Бывший глава этой организации Уоррен Джеффс отбывает пожизненное заключение за сексуализированное насилие в отношении несовершеннолетних.

Бейтман признал себя виновным в сговоре с целью совершения похищения несовершеннолетних для совершения сексуальных действий. В суде были представлены показание трех девочек-подростков, которые, как заявляет обвинение, подверглись сексуализированному насилию со стороны Бейтмана или при его посредничестве.

Бейтман был арестован в августе 2022 года в штате Аризона. Полиция получила сигнал, что через решетку прицепа его грузовика тянутся пальцы ребенка. Внутри прицепа, в котором не было вентиляции, были обнаружены три девочки в возрасте от 11 до 14 лет. Там были установлены самодельный туалет, диван, стулья. В ходе расследования полиция забрала девять детей из дома Бейтмана в Колорадо-Сити и поместила их под опеку. Восемь детей позднее сбежали из приемной семьи и были найдены в автомобиле, которым управляла одна из взрослых «жен» Бейтмана, который впоследствии признал свою причастность к похищению.

Семь взрослых «жен» Бейтмана обвиняются в преступлениях, связанных с принуждением детей к сексуальным сношениям. Некоторые из них признали, что принуждали девочек становиться «духовными женами» Бейтмана, были свидетелями или участницами половых контактов Бейтмана с несовершеннолетними. В суде адвокаты некоторых «жен» Бейтмана говорили о внушении, которому подверглись их подзащитные.