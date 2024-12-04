Пандемия COVID-19: окончательный отчет Специального подкомитета Конгресса США по пандемии коронавируса об уроках и путях решения.

Пять лет назад, 1 декабря 2019 года, мир столкнулся с первыми случаями COVID-19, которые впоследствии привели к глобальной катастрофе. Пандемия унесла миллионы жизней, нанесла колоссальный ущерб мировой экономике и вызвала долгосрочные последствия для здоровья и психики миллионов людей. В недавно опубликованном 520-страничном отчете «Обзор действий после пандемии COVID-19: извлеченные уроки и путь вперед» Специального подкомитета по пандемии коронавируса Палаты представителей США подводятся итоги кризиса, выявлены успехи, провалы и предложены рекомендации на будущее.

С февраля 2023 года Подкомитет отправил более 100 писем-расследований, провел более 30 расшифровок интервью и показаний, провел 25 слушаний и заседаний и рассмотрел более миллиона страниц документов. Члены и сотрудники раскрыли факты коррупции на высоком уровне в системе общественного здравоохранения Америки, подтвердили наиболее вероятное происхождение пандемии, публично привлекли к ответственности виновных в COVID-19, способствовали достижению двухпартийного консенсуса по важным вопросам эпохи пандемии и многое другое.

Происхождение вируса

В отчете подчеркивается, что версия о лабораторной утечке вируса SARS-CoV-2 — это не теория заговора, а научно обоснованное предположение. Национальные институты здравоохранения США финансировали исследования с усилением функции (gain-of-function research) в Уханьском институте вирусологии. Организация EcoHealth Alliance, Inc., получавшая государственные гранты, скрыла результаты опасного эксперимента и предоставила ложные данные американским властям. После того, как Подкомитет опубликовал доказательства нарушения компанией EcoHealth условий гранта Национальных институтов здравоохранения (NIH), Департамент здравоохранения и социальных служб США (HHS) начал официальную процедуру отстранения и приостановило все финансирование EcoHealth. Департамент юстиции США начал расследование деятельности EcoHealth в эпоху пандемии.

В пользу версии о происхождении вируса в лаборатории в Ухане приводятся 5 веских аргументов , среди которых “вирус обладает биологическими характеристиками, которые не встречаются в природе. Данные показывают, что все случаи COVID-19 возникают в результате однократного попадания в организм человека. Это противоречит предыдущим пандемиям, когда было несколько случаев распространения.

Кроме того, Китайское правительство и некоторые международные научные круги пытались скрыть правду о происхождении вируса. Для предотвращения подобных ситуаций в будущем в отчете предложено ужесточить контроль за использованием средств налогоплательщиков.

Pубликация «The Proximal Origin of SARS-CoV-2», которая неоднократно использовалась должностными лицами общественного здравоохранения и средствами массовой информации для дискредитации теории утечки из лаборатории, проталкивалась доктором Фаучи, чтобы продвигать предпочтительную версию о том, что COVID-19 возник в природе.

Проблемы здравоохранения и доверие общества

Отчет выделяет кризис доверия к органам здравоохранения как один из ключевых выводов пандемии. Это было вызвано противоречивыми мерами и решениями, включая:

Отсутствие научного обоснования для правила о социальной дистанции в шесть футов.

Непоследовательные заявления об эффективности масок.

Принудительное ношение масок детьми младше двух лет, что нанесло больше вреда, чем пользы.

Кроме того, администрация Байдена обвиняется в превышении полномочий при введении масочных мандатов и попытках подавить критику своей пандемической политики.

Администрация Байдена также обвиняется в использовании недемократических и даже неконституционных методов, включая давление на компании-владельцев социальных сетей с целью заставить их цензурировать определенный контент о COVID-19, чтобы бороться с тем, что она считала дезинформацией.

Экономический ущерб и мошенничество

Финансовые меры поддержки населения в ходе пандемии сопровождались масштабным мошенничеством. По оценкам, мошенничество с программой защиты зарплат (PPP) обошлось США в $64 миллиарда, а неправомерные выплаты по страхованию от безработицы превысили $191 миллиард. Недостаточный контроль со стороны федеральных и региональных властей усугубил проблему.

200 миллионов долларов налогоплательщиков были потеряны в результате неспособности Администрации малого бизнеса осуществлять надлежащий надзор, внедрять внутренний контроль и обеспечивать принятие мер защиты от мошенничества.

Кроме того, продолжительные локдауны нанесли наибольший удар по низкооплачиваемым работникам, усилив социально-экономическое неравенство. Многие из них до сих пор не вернулись на работу, и этот тренд, по прогнозам, сохранится.

Уровень безработицы вырос до уровня, невиданного со времен Великой депрессии.

По меньшей мере половина денег налогоплательщиков, потерянных в программах помощи в связи с COVID-19, была украдена международными мошенниками.

Успехи и будущее

Несмотря на критику, отчет признает успех программы Operation Warp Speed, которая ускорила разработку и распространение вакцин, спасших миллионы жизней. Тем не менее, подчеркивается необходимость прозрачности в вопросах эффективности вакцин и возможных побочных эффектов.

Также отмечается, что жесткие локдауны и другие радикальные меры нанесли обществу больше вреда, чем пользы, усугубив психологические проблемы, нарушив процесс обучения детей и разрушив экономику.

Специальный подкомитет предложил следующие шаги:

– Ужесточить контроль за использованием бюджетных средств и исследованиями в области здравоохранения.

– Повысить прозрачность в коммуникациях органов здравоохранения.

– Убедиться, что меры в кризисных ситуациях соблюдают конституционные права граждан.



Как подчеркнул председатель подкомитета Брэд Венструп, пандемия выявила глубинное недоверие общества к лидерам. Восстановление этого доверия станет ключевым шагом для предотвращения будущих кризисов.

Отчет подчеркивает важность извлечения уроков из пандемии, чтобы защитить общество от подобных вызовов в будущем и сохранить доверие граждан. Опубликованный окончательный отчет послужит дорожной картой для Конгресса, исполнительной власти и частного сектора по подготовке к будущим пандемиям и реагированию на них.