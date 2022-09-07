Дезинформация о Ковид-19 среди славянского населения в Сакраменто

Среди этнических групп с самым низким уровнем вакцинации в Калифорнии — русскоязычное сообщество в регионе Сакраменто. В основном это недавние иммигранты, приехавшие в США в конце 1980-х и начале 1990-х годов из таких стран, как Украина, Беларусь, Молдова и других бывших советских республик. Помимо своего родного языка, большинство иммигрантов говорит на русском языке.

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После почти трех лет пандемии и 1,5 лет вакцинации COVID-19 по-прежнему остается очень чувствительной темой для славянского сообщества в Сакраменто, дезинформация является основной причиной низкого уровня вакцинации.

Ограниченные данные о здоровье COVID

Пандемия обнажила много неприглядных истин. Среди них то, что данные о здоровье этнического населения далеки от реальной картины на всех уровнях даже в Калифорнии, где мультикультурные сообщества составляют большинство населения штата.

По этой причине статистические данные, в том числе данные о COVID среди русскоязычных иммигрантов в Сакраменто, как правило очень приблизительные.

“Информация об этнической принадлежности или языке [в настоящее время] не собирается,” — признала Юрина Мелара Валиулис, магистр медицины, доктор философии, пресс-секретарь Калифорнийской целевой группы по вакцинации. Но правительственные учреждения работают над тем, чтобы изменить это, добавила доктор Валиулис.

Однако, хотя данные о состоянии здоровья славян, проживающих в Сакраменто, могут быть плохо задокументированы, ясно одно: у этого населения один из самых низких показателей вакцинации в штате. По словам медицинского персонала Sutter Health, который управляет многими пунктами вакцинации в Сакраменто, на сегодняшний день им удалось вакцинировать лишь небольшой процент славянских жителей региона.

На карте данные о состоянии здоровья округа Сакраменто показывают, что в Западном Сакраменто серьезные проблемы с вакцинацией, особенно в районах с почтовыми индексами 95670, 95660, 95673, 95825 и 95727. Это районы, где проживает большинство славянских иммигрантов.

Русскоязычное сообщество наводнено дезинформацией

Русскоязычное сообщество в США действительно завалено всевозможной дезинформацией и теориями заговора о COVID. В религиозной среде многие пропагандируют, что вакцины — это предзнаменование, знак зверя, как сказано в Откровении 13:1. Это злой эксперимент по изменению ДНК людей и вызыванию бесплодия. Среди популярных теорий — вакцины – это инструмент, созданный правительством для наблюдения за своими гражданами или афера, организованная жадными глобальными корпорациями для зарабатывания денег. Эти теории находят отклик у людей, которые давно не доверяют правительству и крупным корпорациям.

В целом, в районе Сакраменто проживает около 100 000 русскоязычных жителей, приехавших в этот район благодаря прочным связям с местными славянскими протестантскими церквями – пятидесятниками, адвентистами седьмого дня, баптистами, харизматами, а также с Русской православной церковью.

В начале пандемии многие русскоязычные славяне в Сакраменто считали COVID-19 мистификацией. Эти жители, как “Славянски Сакраменто” ранее сообщал, считают, что вирус и глобальная пандемия являются частью заговоров, созданных группами «глубинного государства/правительства», крупными фармацевтическими компаниями и даже тайными обществами, такими как масоны.

У религиозных иммигрантов из постсоветского пространства существует склонность доверять этим теориям заговора, потому что они исторически не доверяли своим правительствам. Поэтому ко всем спонсируемым государством социальным, экономическим и медицинским программам часто относятся с подозрением.

Христианские церкви, с другой стороны, пожалуй, единственные институты, которым доверяют большинство славян-иммигрантов..

В результате вся дезинформация о COVID и вакцинах, о якобы темных правительственных схемах, о сговоре крупных фармацевтических компаний Pfizer и Moderna, которые должны были получить миллиарды долларов, находит отклик у русскоязычного религиозного населения в Сакраменто.

“Мы, верующие, которых преследовали за веру, скорее поверим теориям заговора, чем информации от правительства,” — сказала христианская певица Кристина Осельский-Калмыков.

Изначально, по ее словам, Осельский-Калмыков тоже очень скептически относился к COVID, когда началась пандемия в 2020 году. Так было до тех пор, пока ее близкая подруга не заразилась вирусом и не провела несколько недель в отделении интенсивной терапии; затем у ее родителей появились тяжелые симптомы COVID, а вскоре после этого заболела COVID и сама Кристина.

Как и в остальном мире, большая часть информации попадает к религиозному славянскому сообществу в Сакраменто через социальные сети, такие как Facebook, WhatsApp и Viber, а также через Vkontakte, аналог Facebook для русскоязычных людей. Vkontakte также можно сравнить с китайскоязычным WeChat и корейскоязычным KakaoTalk.

Поскольку большинство славянских иммигрантов в Сакраменто являются христианами, они, как правило, слушают христианских блогеров в социальных сетях, идут за советами к церковным пасторам или беседуют с единомышленниками.

“Русская диаспора [в США] уязвима для пропаганды,” — считает Ксения Кириллова, эксперт вашингтонского аналитического центра Jamestown Foundation.

По ее словам, дезинформация, поступающая из России, часто представляет собой политическую смесь прокремлевских и антизападных взглядов, генерируемых российскими учеными, конспирологами и критиками политики США. Ее слова подтверждается докладом Госдепартамента.

“Помимо распространения искаженных сюжетов в поддержку более широких стратегических целей Кремля, оно [российское СМИ] распространяет дезинформацию и пропаганду, направленные на подрыв доверия к американским, британским и европейским вакцинам от COVID-19. Оно сочетает прокремлевские взгляды российских ученых со взглядами конспирологов и критиков политики США,” – говорится в отчете.

Центры по контролю и профилактике заболеваний развеяли наиболее распространенные мифы о вакцинации, циркулирующие в сообществе Myths and facts about COVID-19 vaccines, которые включают дезинформацию о микрочипах в вакцинах против COVID-19 и предполагаемом изменении ДНК, о влиянии на фертильность и многих биологических побочных эффектах.

К сожалению, большая часть этой информации недоступна на русском языке, и учреждениям здравоохранения еще предстоит найти способ более эффективно взаимодействовать с русскоязычной общиной Сакраменто.

Однако, многие округа в районе Большого Сакраменто предоставляют соответствующую информацию о Covid на русском языке, и большинство крупных больниц по запросу предлагают услуги переводчика.

Давление сообщества

Будучи христианкой и дипломированной медсестрой, Тамара Сапоненко, мать троих детей, убеждена, что христианские ценности и наука дополняют друг друга, помогая бороться с COVID-19. В результате вся ее семья вакцинирована. Однако мнение Тамары Сапоненко не является популярным среди соотечественников из славянской иммигрантской общины.

“Мы, христиане, должны заботиться об окружающих нас людях. Вакцинация моей семьи была сделана ради моей особенной дочери, ради моих пожилых соседей,” — говорит Сапоненко, которая верит, что вакцины — это Божий инструмент, чтобы научить людей жертвовать, помогать и заботиться друг о друге.

Тамара призналась, что знала о побочных свойствах вакцины от COVID, но без прививки риском является летальный исход. Она считает неправильным, что некоторые церкви скрывают тот факт, что несколько пасторов умерли от COVID, чтобы сохранить свою антипрививочную позицию, и задается вопросом, почему многие предпочитают верить теориям заговора, а не ученым, которые с Божьей помощью разработали вакцины.

После того, как Сапоненко написала пост на своей странице в Facebook о своей вакцинации, она получила множество негативных отзывов от противников вакцинации, которые заклеймили ее как предателя Бога. Она также призналась, что в ее окружении люди не изменили свое мнение о прививках от Covid.

“Людьми управляет страх,” – говорит Тамара, рассуждая о причинах низкого уровня вакцинации среди соотечественников.

“Люди должны научиться заботиться о других, а не только о себе. Христиане должны нести мир, утешать других обеспокоенных людей. Это Дьявол, кто сеет ненависть среди верующих через антипрививочников,” — пояснила она.

Тамара Сапоненко поделилась наблюдением, что некоторые пасторы занимают нейтральную позицию, говоря о прививках от COVID, чтобы избежать нападок со стороны более агрессивных противников прививок в своих общинах.

Эти факты помогут вам

После более чем двух лет пандемии, по данным Our World In Data (OWID), научного онлайн-издания, посвященного освещению глобальных проблем, по состоянию на 31 августа 2022 года в США было зарегистрировано почти 94 миллиона подтвержденных случаев заболевания COVID с 1,05 миллиона смертей.

Кроме того, согласно отслеживанию данных OWID о COVID, в Калифорнии зарегистрировано 11,1 миллиона подтвержденных случаев заболевания и 95 000 смертей.

А согласно исследованию, опубликованному JAMA (Журнал Американской медицинской ассоциации), после 9 месяцев вакцинации в период с 1 декабря 2020 г. по 30 сентября 2021 г. в США “вакцинация предотвратила примерно 52% ожидаемых инфекций (27 миллионов случаев заражения), 56% ожидаемых госпитализаций (1,6 млн случаев госпитализации) и 58% ожидаемых смертей (235 000 случаев смерти).”

Очевидно, что вакцинация помогает спасать жизни. Русскоязычным иммигрантам из стран бывшего СССР в Сакраменто следует серьезно отнестись к этим данным и игнорировать шумы дезинформации и сделать прививку, чтобы защитить самих себя, свои семьи, своих детей и своих соотечественников.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com