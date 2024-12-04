В Калифорнии запущена инициатива по созданию рабочих мест в лесном секторе штата 

Инициатива по созданию рабочих мест в лесном секторе Калифорнии направлена ​​на построение карьеры в лесном хозяйстве с упором на управление лесами, предотвращение лесных пожаров и устойчивость. Цель инициативы – не только устранение нехватки рабочей силы в лесном секторе, но и активная работа над привлечением традиционно недопредставленных сообществ, включая женщин, этнические и сексуальные меньшинства и ветеранов.

Предоставляя ресурсы по образованию, обучению и карьерным путям, инициатива, финансируемая Департаментом лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии, обеспечивает более справедливый доступ к рабочим местам в лесном хозяйстве.

На брифинге EMS для этнических СМИ 26 ноября приглашенные спикеры из Ассоциации лесного хозяйства Калифорнии и Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии обсудили с журналистами эту инициативу.

Рабочие места, которые предлагает Инициатива, варьируются по профессиональному и образовательному уровням и включают лесозаготовку, производство, проектирование, производство биоэнергии, управление лесами, картографирование, руководство парками, анализ окружающей среды, биологию, бухгалтерский учет, управление персоналом, электромонтажные работы и вождение транспортных средств.

Открытые вакансии с указанием оплаты и местонахождения можно посмотреть здесь в основном они находятся недалеко от городов и поселков Северной Калифорнии, таких как Юрика, Чико, Юкайа, Реддинг, Андерсон, Куинси и Ред-Блафф.

“За последние три десятилетия рабочая сила лесного хозяйства Калифорнии старела и сокращалась, в то время как она зависела от ранее успешных стратегий удовлетворения своих потребностей изнутри путем набора кадров из сельской местности Северной Калифорнии. Но теперь наши потребности вышли далеко за рамки нашей рабочей силы, особенно в связи с климатическими проблемами,” – сказал Мэтт Диас, президент и генеральный директор Ассоциации лесного хозяйства Калифорнии (Calforests), представляющая частный сектор лесного хозяйства штата, получила грант CAL FIRE на реализацию инициативы по созданию рабочих мест. “

Диас, лесник с 25-летним стажем, вырос в Сакраменто, где он сейчас живет, и узнал о лесном хозяйстве случайно в колледже, потому что, как и многие калифорнийцы, даже не знал, что оно здесь существует.

“Когда я пришел в эту отрасль, гендерное и культурное разнообразие было низким. За последние 15 лет мы увидели сдвиги, в первую очередь в сторону гендерного равенства, но в культурном плане все еще есть вакансия,” — добавил он. “Леса не статичны по своей природе. Они постоянно растут, динамичные системы. Теперь мы отходим от этой случайности, пробуждая ранний интерес людей к совместной работе по поддержанию этих систем.”

“Традиционно, многие лесные рабочие места в сельских общинах, и даже оборудование, передавались от родителей детям, поэтому у нас не было большой возможности для прихода большего количества людей,” — сказал начальник пожарных Мэтью Рейшман, заместитель директора по управлению ресурсами в CAL FIRE.

“Но теперь у нас есть проблема с управлением лесами. Мы можем лучше использовать наши природные ресурсы и коммерциализировать древесину, одновременно создавая устойчивость к лесным пожарам по всему штату,” — продолжил он. “Исходя из пожарной активности, которую мы наблюдали за последние пять-десять лет, у нас есть огромное количество акров, которые необходимо восстановить, и нам действительно нужна вся возможная помощь.”

Только в 2024 году по состоянию на 15 ноября по всему штату произошло 7668 лесных пожаров, в результате которых было уничтожено 1 040 146 акров леса; средний показатель за последние пять лет составляет 1 284 570 акров леса в год.

“В Калифорнии действуют очень, очень защитные законы о лесной практике, которые требуют от нас выращивать больше деревьев, чем мы когда-либо срубим,” — сказал Райшман. “Но часто существует ошибочное представление, что если что-то зеленое, то это здоровое. Если вы рассмотрите средний интервал повторения пожаров в Сьерра-Неваде, например, он составляет от семи до двенадцати лет на акр. И хотя некоторые леса не видели пожаров в течение 50 или 60 лет, кустарник продолжает расти, делая их слабее и более уязвимыми.

“Каждые пять-десять лет насаждения будут расти снова, но если мы не будем поддерживать их, мы продолжим видеть крупные и катастрофические пожары,” — продолжил он. “Как пожарная служба, мы должны принимать быстрые решения; часто от этого зависят жизни и имущество людей. Но если у нас есть возможность сделать паузу и разнообразить способ нашей совместной работы, как в рамках этой инициативы, мы в конечном итоге будем более информированными, чтобы принимать более правильные решения.”

“Будучи студенткой Калифорнийского университета в Беркли, я изначально хотела стать биологом по дикой природе, но на первом курсе в 2010 году меня привлекло лесное хозяйство, потому что для ухода за целым лесом нужно знать много — например, гидрологию, почвоведение, ботанику и экологию дикой природы,” — сказала Брита Голдштейн, лицензированный лесничий и представитель по связям с общественностью в компании по производству древесины Green Diamond Resource Company, которая управляет примерно 400 000 акрами секвойи на Северном побережье.

По данным Ассоциации лицензированных лесников Калифорнии, в Калифорнии насчитывается около 1500 зарегистрированных профессиональных лесников.

“Затем я училась на программе по лесному хозяйству в Беркли, состоящей на 80% из женщин, что весьма необычно. После окончания университета в 2014 году я освоила свое ремесло, консультируясь с владельцами небольших семейных лесов по вопросам управления их землями,” — продолжила она. “После получения лицензии лесничего в 2018 году я теперь работаю в частном секторе, продвигая лесное образование.”.

Брита Голдштейн сказала, что на фоне усиливающегося изменения климата и риска лесных пожаров она видит растущий спрос на работу в лесной отрасли с тех пор, как она начала работу десять лет назад. И вместе с этим спросом растет заработная плата: “Я была очень рада получить свою первую работу за $13/час. Теперь моя компания будет платить кому-то на аналогичной начальной должности больше, начиная с $20–22/час.”

“Лесное хозяйство так ценно, потому что мы работаем в таком долгосрочном масштабе времени, иногда столетие — я не увижу, как все деревья, которые я сажаю, достигнут своей полной высоты, но я все равно это делаю, и я думаю, что стремление сделать наши леса устойчивыми к будущему — это то, что создает целостность этой области,” — продолжила она. “Тем не менее, наша работа вознаграждает нас невероятно ощутимыми результатами и целью, например, обработкой топлива для предотвращения лесных пожаров или заготовкой деревьев и продажей бревен для содержания семьи.”

“В лесном хозяйстве есть не только широкий спектр того, что вам нужно знать, но и широкий спектр того, что вы можете с этим сделать,” — сказал Дж. Лопес, общественный член Калифорнийского совета по лесному хозяйству и пожарной охране и исполнительный директор Калифорнийской программы по смягчению последствий лесных пожаров, которая осуществляется через Управление чрезвычайных служб штата.

“Более 40 лет работы я начинал с лесного хозяйства и работы в питомниках в Южной Калифорнии, в тропических лесах Южной Мексики и на высокогорьях Северной Мексики, затем перешел в пожарную часть округа Лос-Анджелес, лесное управление и начал работать со штатом,” — продолжил он, рассказывая о своем опыте.

“Прелесть лесного хозяйства заключается в сохранении возобновляемости наших ресурсов: как, правильно ухаживая за древесиной, мы можем правильно заготавливать ее и превращать в то, что будет использоваться всеми, например, карандаш, ваш дом, даже зубная паста и космические спутники,” — объяснил Лопес. “Знания, которыми вы обладаете в том, как восстанавливать нарушенную экосистему, означают, что вы можете изменить то, как территория поддерживается и используется.”

“То, что мы делаем, мы не увидим в полной мере. То, что мы делаем, всегда будет для кого-то другого. Оказывать влияние на будущее этого мира через лесное хозяйство — это самая вознаграждающая часть,” — добавил он. “Эта работа означает понимание наследия, которое мы можем оставить после себя.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.