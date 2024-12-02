Роберт Кеннеди-младший, известный своей критикой внешней политики США, в ходе президентской гонки поделился своим взглядом на войну в Украине, ставя под сомнение ее необходимость и цели, которые она на самом деле преследует. В одном из своих выступлений он акцентирует внимание на следующих ключевых аспектах российско-украинского конфликта.

Кеннеди утверждает, что конфликт в Украине мог быть предотвращен, если бы США и НАТО согласились учитывать российские опасения по поводу расширения альянса на восток. Россия, по его словам, предлагала компромиссные условия, выгодные как для Украины, так и для США. Однако эти предложения были отвергнуты, что, по мнению Кеннеди, связано с экономическими интересами военно-промышленного комплекса.

В своей речи Кеннеди называет огромные суммы, которые США направляют на поддержку Украины. Только в 2022 году эта сумма составила $113 миллиардов, а в будущем запрашиваются дополнительные $60 миллиардов. Он поднимает вопрос: неужели эти деньги нельзя было направить на решение внутренних проблем, таких как помощь бездомным? Например, за эти средства можно было бы построить дома стоимостью $1 миллион для всех бездомных граждан страны.

Военный комплекс и “схема отмывания денег”

Кеннеди резко критикует то, как распределяются средства, выделяемые на поддержку Украины. По его мнению, значительная их часть оседает в руках американских военных подрядчиков, превращая конфликт в способ обогащения. Он называет это “схемой отмывания денег”, подчеркивая, что реальные затраты для США продолжат расти даже после окончания войны, когда придется восстанавливать разрушенную Украины.

Кеннеди выражает опасения за экономическую независимость Украины после войны. По его словам, страна будет вынуждена продавать свои ключевые активы, включая сельскохозяйственные земли — одну из самых ценных частей ее экономики. Эти активы, утверждает он, могут оказаться в руках крупных корпораций, таких как BlackRock.

Политики заявляет, что цель администрации Байдена в конфликте — истощить российские силы и «натравить на них украинцев». Во время подкаста с Джорданом Питерсоном в июне 2023 года Кеннеди заявил, что США превратили Украину в «скотобойню», на которой погибло более 350 тысяч украинцев и что американское правительство лжёт об истинном количестве погибших.

Разделение внутри США

Кеннеди также обращает внимание на внутренние конфликты в США, которые, по его мнению, искусственно разжигаются для отвлечения внимания. Он призывает искать общие ценности и работать над объединением страны, а не разделением на фоне внешних конфликтов.

В ходе президентской гонки 2024 г. Роберт Кеннеди-младший поддержал кандидатуру Дональда Трампа, а после оглушительной победы последнего, ходили слухи о предполагаемом назначении Кеннеди на пост Министра здравоохранения и социальных служб США при администрации Трампа.

Роберт Ф. Кеннеди-младший — известный политический деятель, юрист и активист, ставший влиятельной фигурой антипрививочного движения, особенно после 2005 года. Он утверждал, что вакцины вызывают аутизм, и продвигал различные теории заговора, связанные с вакцинами, включая COVID-19. Кеннеди также активно участвует в политике и выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года.