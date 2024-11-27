«Можно сбежать из России и погибнуть в американской тюрьме»

Не менее 53 ЛГБТК+ беженца c постсоветского пространства находятся в американских иммиграционных тюрьмах.

В связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября многие иммигранты забили тревогу. В частности те, кто приехал в США в поисках политического убежища, обеспокоены, как будут проходить процессы по их делам в иммиграционных судах. Известно, что Трамп обещал массовую депортацию, как он назвал, “нелегальных иммигрантов” (к их числу, в его интерпретации, относятся все иммигранты без документов, включая и тех, кто находится в ожидании своего статуса), а также отменить въезд в США по паролю, к которому относится и U4U программа для украинцев.

Среди тех, кто бежит от войны и от диктатуры много представителей ЛГБТК+ сообщества, которое признано в России экстремистским, что автоматически выводит все сексуальные меньшинства из легального поля на родине.

Активистка некоммерческой организации “Ours in the USA” Екатерина Азрапкина делится своей историей и переживаниями других иммигрантов. Некоторое время назад она вместе с близкими переехала из Москвы в Калифорнию, сегодня она проживает в штате Арканзас вместе со своей девушкой, приехавшей недавно, пережив до этого ужасы иммиграционной тюрьмы, в которых задержанные могут находиться от нескольких недель до года, а то и дольше.

Екатерина отмечает, что встречала людей, которые называют себя частью ЛГБТК+ сообщества, но не все из них действительно таковыми являются. Некоторые делают это в надежде на смягчение иммиграционных требований и более быстрый процесс.

Девушка Екатерины знает ситуацию не понаслышке: она пересекла границу с Мексикой с зарегистрированной анкетой в CBP One и провела много времени в месте, не приспособленном для длительного содержания. После этого её отправили в иммиграционную тюрьму в Аризоне, а затем – в Техасе, откуда она вышла спустя несколько месяцев.

По словам активистки, иммиграционные тюрьмы в Южной Луизиане, где легко подхватить инфекционные заболевания, — одни из самых худших мест для беженцев. При этом она подчеркивает, что соискатели убежища не могут выбирать штат, в котором будут находиться до освобождения. Многие из них обращаются к адвокатам и правозащитникам, таким как она, чтобы привлечь внимание к проблемам ЛГБТК+ представителей с постсоветского пространства. Например, сейчас Екатерина ходатайствует за 53 задержанных, которые обратились за помощью в её организацию.

Она подчеркивает, что после побега из России не все беженцы встретят понимание и поддержку в Америке. Но с учетом того, что многие желающие попасть в США некоторое время находятся в Мексике, у них есть возможность попытаться осуществить свои планы до того, как Дональд Трамп официально вступит в должность – 20 января.

Ранее “Славянский Сакраменто” записал интервью с несколькими представителями ЛГБТК+ из разных штатов. Все они когда-то сбежали от преследований на родине и смогли получить поддержку со стороны американских властей. Однако, несмотря на то, что они легализовались много лет назад, очередной президентский срок Дональда Трампа вызывает у них серьезные опасения и даже страх за свое благополучие в Америке.

Иммиграционные адвокаты в Калифорнии настоятельно рекомендуют всем соискателям убежища, прибывающим из стран постсоветского пространства, не паниковать и следовать всем рекомендациям специалистов в целях своей безопасности, предварительно взвесив, насколько их кейс сильный и имеет солидные доказательства. Однако они не могут наверняка сказать, чего можно ожидать от администрации будущего избранного президента, что создает дополнительную неопределенность для тех, кто ищет убежище и поддержку в новой стране.

Все эти и другие вопросы, касающиеся представителей ЛГБТК+ сообщества с постсоветского пространства в США, мы обсудили в нашем видеоинтервью с Екатериной.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship