По словам представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, ВСУ используют американские ракеты «для защиты в случае острой необходимости», пишет VOA.

Белый дом в понедельник признал тот факт, что украинцы используют американские ракеты ATACMS для нанесения ударов по российской территории. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Отвечая на вопрос журналиста, который упомянул, что ранее администрация Джо Байдена предупреждала, что использование украинцами ракет ATACMS для ударов вглубь территории России может привести к эскалации со стороны Кремля, Кирби сказал:

«На данный момент Украина использует ATACMS для защиты в случае острой необходимости. Это происходит, в частности, в Курской области. Я позволю украинцам самим рассказать об их использовании ATACMS, о целях и эффективности… Мы, безусловно, предоставили им руководство, чтобы они могли использовать эти ракеты для поражения определённых типов целей».

Отвечая на вопрос о новых угрозах со стороны России в адрес Польши и новой базы противоракетной обороны в Редзиково, включённой Москвой в список приоритетных целей для атак в случае обострения ситуации, Кирби сказал: «Мы видели эти заявления. Очевидно, такие угрозы нужно воспринимать всерьёз, и мы так и делаем, несмотря на их безответственный и безрассудный характер».

«Президент Байден остаётся непоколебим в своём решении: мы сделаем всё необходимое, чтобы наши войска на европейском континенте были в безопасности. Не менее важно то, что мы крайне серьёзно относимся к своим обязательствам по 5-й статье перед союзниками по НАТО. Эти обязательства нерушимы, и это не изменится», – заявил Кирби.

Американская база противоракетной обороны (ПРО) в польском поселке Редзиков, в 165 км от границы с Калининградской областью, является частью системы Aegis Ashore и предназначена для перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности. Она оснащена радаром AN/SPY-1, пусковыми установками Mk 41 VLS и ракетами-перехватчиками SM-3.

Изначально строительство базы планировалось для защиты от потенциальных ракетных угроз со стороны Ирана. Однако в ноябре 2024 года президент Польши Анджей Дуда признал, что в текущих геополитических условиях база направлена на противодействие России.

Москва выразила обеспокоенность по поводу размещения базы ПРО вблизи своих границ, рассматривая её как потенциальную угрозу национальной безопасности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что база ПРО в Редзиково «входит в число приоритетных целей для Вооружённых сил РФ».