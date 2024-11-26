Избранный президент намерен подписать соответствующие документы сразу после вступления в должность, пишет VOA.

Избранный президент Дональд Трамп анонсировал в своем аккаунте в социальной сети Truth 25-процентные пошлины на все товары, ввозимые из Мексики и Канады. Соответствующие документы Трамп обещает подписать в первый день своего пребывания на посту президента, 20 января.



Тарифы будут действовать до тех пор, пока, по словам Трампа, «наркотики, в частности фентанил, и все нелегальные иностранцы не прекратят это вторжение в нашу страну». Избранный президент добавил, что Китай сыграл роль в «поставке огромного количества наркотиков, в частности фентанила, в Соединенные Штаты». Трамп намерен ввести дополнительные 10-процентные пошлины на все ввозимые в США китайские товары.

После публикации заявления Трампа представитель посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что «китайско-американское экономическое и торговое сотрудничество носит взаимовыгодный характер».



Также после публикации заявления Трампа состоялась беседа избранного президента с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Она была посвящена вопросам торговли и безопасности границ, сообщил «Голосу Америки» осведомленный канадский источник.

Заместитель премьер-министра Канады Кристия Фриланд и министр общественной безопасности страны Доминик Леблан в совместным заявлении подчеркнули тесные связи между США и Канадой, включая экспорт канадских энергоносителей в США и сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.



«Наши отношения сегодня сбалансированы и взаимовыгодны, особенно для американских рабочих. Сегодня Канада покупает у Соединенных Штатов больше, чем Китай, Япония, Франция и Великобритания вместе взятые», — отмечается в заявлении.



Тем временем президент Мексики Клаудия Шейнбаум предупредила, что инициируемые Трампом тарифы могут усугубить инфляцию, привести к сокращению рабочих мест в обеих странах и поставить «под угрозу общий бизнес» США и Мексики. Шейнбаум заявила, что позднее во вторник направит письмо Трампу с призывом к диалогу и сотрудничеству.

Напомним, что Мексика является крупнейшим торговым партнером США.



В 2020 году, во время первого президентского срока Трампа, США подписали торговое соглашение с Мексикой и Канадой. Оно будет действовать до 2026 года.