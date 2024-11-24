Жителя Такомы признали виновным в убийстве 20-летнего Рувима Стукова в Федерал-Вэй.

38-летний Леонель Гонсалес, житель Такомы, был признан виновным в убийстве первой степени и незаконном хранении огнестрельного оружия. Преступление произошло 8 декабря 2021 года на парковке торгового центра в Федерал-Вэй.

По данным следствия, Гонсалес подошел к автомобилю Рувима Стукова, который находился внутри и ел еду, выстрелил в него несколько раз, забрал тело из машины и угнал автомобиль. Жертва и обвиняемый не были знакомы.

Гонсалес был арестован на следующий день, а украденная машина найдена в Такоме через 12 часов после преступления. Среди доказательств — записи с камер видеонаблюдения, отпечатки пальцев, ДНК и данные GPS телефона обвиняемого.

Суд установил, что убийство носило преднамеренный и жестокий характер. Прокуроры указали на склонность Гонсалеса к насилию и его криминальное прошлое, включая попытку ограбления, нападения и фальсификацию свидетельских показаний.

Рувим Стуков, музыкант и активист баптистской церкви “Спасение” в Эджвуде, был известен как талантливый и добрый молодой человек.

Приговор преступнику будет вынесен 8 января 2025 года.