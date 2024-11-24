Американские власти утверждают, что он координировал поставки в США крупных партий метамфетамина и кокаина, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Высокопоставленный член влиятельного мексиканской преступной организации «Картель Нового поколения Халиско» был арестован в Калифорнии после того, как предположительно инсценировал свою смерть, чтобы избежать поимки. 37-летний Кристиан Фернандо Гутьеррес-Очоа был задержан в Риверсайде 19 ноября. Ему предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег.

По данным американских властей, Гутьеррес-Очоа, зять лидера CJNG Немесио Осегеры Сервантеса, известного как «Эль Менчо», организовал поставку в США крупных партий метамфетамина и кокаина. Он обвиняется в том, что после вступления в картель в 2014 году координировал транспортировку 40 тонн метамфетамина и 2 тонн кокаина, а также другие незаконные операции.

Заместитель генерального прокурора Лиза Монако приветствовала арест, заявив, что «картель “Халиско”, одна из самых жестоких организаций наркоторговцев, сегодня ослаб благодаря усилиям правоохранительных органов по привлечению к ответственности одного из его лидеров».

Из судебных документов следует, что Гутьеррес-Очоа бежал в США в 2021 году после того, как его стали преследовать мексиканские власти. Он взял вымышленное имя и жил в роскошной резиденции в Риверсайде, купленной на средства картеля. Членам картеля, предположительно, объявили, что он был убит по приказу Эль Менчо.

Гутьеррес-Очоа также причастен к насильственным действиям, в том числе к похищению двух военнослужащих мексиканских ВМС с целью вынудить власти освободить жену Эль Менчо.

В случае признания виновным Гутьерресу-Очоа грозит от десяти лет лишения свободы до пожизненного заключения, а также 20 лет тюрьмы за отмывание денег. Правительство США объявило награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту Эль Менчо, который остается на свободе.

В сентябре также стало известно о судебном решении по делу Рубена Осегера (он же «Эль Менчито»), сына беглого босса картеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегеры. Он был заместителем командира картеля до того, как был экстрадирован в США в 2020 году.

«”Эль Менчито” теперь присоединился к растущему списку высокопоставленных лидеров картеля, которых Министерство юстиции осудило в американском зале суда, — сказал генеральный прокурор Меррик Гарланд. — Мы благодарны нашим мексиканским партнерам из правоохранительных органов за их обширное сотрудничество и жертвы в привлечении к ответственности лидеров картеля “Халиско”».