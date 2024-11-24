Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе разрабатывает дороги с беспроводной зарядкой для электромобилей.

Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA) активно занимается разработкой технологии беспроводных дорог, которые позволят заряжать транспорт на ходу. Для реализации этого амбициозного проекта университет получил грант от штата в размере $19 850 000.

Как сообщается, этот грант позволит автопарку BruinBus UCLA перейти на 100% электрический транспорт и расширить обслуживание, а также профинансирует первую в Калифорнии систему зарядки электромобилей на дорогах, как раз к Олимпийским и Паралимпийским играм 2028 года.

Запланированный участок дороги длиной около 1,21 км вдоль транзитных маршрутов на Charles E. Young Drive, между перекрестками Murphy Hall и Westwood Plaza будет оснащен индуктивными зарядными катушками, которые разместят под дорожным полотном. Зарядка автомобилей будет осуществляться беспроводным методом, поэтому транспортные средства будут заряжаться во время движения. Директор UCLA Fleet and Transit Клинтон Бенч сравнил этот процесс с использованием беспроводного зарядного устройства для смартфона.

Также с помощью гранта UCLA планирует построить транзитный узел между станцией UCLA/Westwood и автобусным депо университета, который будет соединен с линией метрополитена города, обеспечивая прямое сообщение центра Лос-Анджелеса с Вествудом, Сенчури-Сити и Беверли-Хиллз.

В рамках проекта UCLA сотрудничает с израильской компанией Electreon Wireless, занимающейся разработками в области электротранспорта и сопутствующей инфраструктуры. Также партнёром университета является некоммерческий консорциум CalStart, который работает над созданием высокотехнологичной и экологически чистой транспортной индустрии в Америке.

Финансовые средства гранта будут использованы и на расширение автобусного парка UCLA Bruin Bus, в который войдут современные транспортные средства с электродвигателями и беспроводными зарядными устройствами. Водителям не придется больше покидать автобусы для их зарядки, так как подключение будет происходить автоматически на остановках.

Стефан Тонгур, вице-президент Electreon по развитию бизнеса, сказал, что этот проект следует за успешным развертыванием первой в стране общественной дороги для зарядки электромобилей в Детройте, штат Мичиган, которая была запущена в ноябре 2023 года.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship