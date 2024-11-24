Посольство США и нескольких других стран НАТО в Киеве были закрыты в среду, 20 ноября, на следующий день после того, как Минобороны РФ сообщило об использовании Украиной ракет ATACMS для ударов по Брянской области и из-за возможной угрозы масштабного авиаудара по Киеву.

В настоящее время посольство США возобновило работу после временного закрытия.

Американское посольство предупредило своих граждан, что “получило конкретную информацию” о потенциальной масштабной воздушной атаке на город 20 ноября. “В качестве меры предосторожности посольство будет закрыто, а сотрудникам посольства поручено укрыться на месте,” — говорится в сообщении на сайте посольства.

В среду на брифинге представитель госдепа Мэтью Миллер заявил, что сотрудники посольства США в Киеве не покинули Украину и этого не требуется, несмотря на временную приостановку работы дипмиссии.

Одновременно посольство США призывает своих граждан сохранять бдительность, следить за официальными украинскими источниками на предмет обновлений и быть готовыми укрыться на месте в случае объявления воздушной тревоги.