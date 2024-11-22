Противостояние Запада с российской агрессией: Украина атакует с помощью американских ракет ATACMS. Россия ударила по Украине межконтинентальной баллистической ракетой.

Недавние события на украино-российском фронте привлекли внимание всего мира, когда в ночь на вторник Украина произвела удар по складу оружия в Брянской области с использованием шести ракет ATACMS. Этот удар стал первым случаем применения американских ракет для поражения целей на территории России после соответствующего разрешения президента США Джо Байдена.

Путин это решение, о котором Вашингтон официально не объявлял, пока не комментировал. Но подписал указ от 19 ноября “Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания”, касающийся ядерной доктрины: Владимир Путин утвердил изменения в ядерной доктрине страны, о которых он говорил еще летом.

В Указе отмечается, что новая доктрина ядерного сдерживания включает возможность ответа на агрессию неядерных государств при поддержке ядерных. Он также подтверждает принцип, согласно которому Россия может применить ядерное оружие в ответ на агрессию, как против себя, так и в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности со стороны обычного вооружения.

Ядерное сдерживание будет применяться при развертывании потенциальным противником средств ПВО, ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного оружия и ударных беспилотников, говорится в документе.

Кремль уже заявлял, что использование западных неядерных ракет, таких как ATACMS, против России может спровоцировать ядерный ответ. В утвержденных Путиным основах государственной политики также указано, что агрессия против РФ со стороны неядерного государства или при поддержке ядерного государства рассматривается как совместное нападение.

Документ подчеркивает, что ядерное сдерживание будет применяться в случае развертывания потенциальным противником ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного оружия и ударных беспилотников.

На фоне данных событий, Россия впервые применила межконтинентальную баллистическую ракету “Рубеж” в ходе атаки на Днепр, сообщили в Воздушных силах Украины. Отмечается, что ракета может быть носителем ядерного заряда.

По городу нанесено несколько ударов, в том числе с использованием ракеты “Кинжал” и семи крылатых ракет Х-101Б. Украинская ПВО перехватила шесть из них, однако остальные нанесли повреждения.

По данным местных властей, пострадали два человека. Повреждены промышленное предприятие, реабилитационный центр, жилые дома и гаражи.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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