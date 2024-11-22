Образовательный совет штата Техас проголосовал 22 ноября за включение уроков по изучению Библии в программы начального образования для детей с подготовительного до пятый класс, сообщает VOA.

Хотя принятие этой программы обучения является необязательным, школы, внедряющие ее, получат дополнительное финансирование от штата. Программу поддержал губернатор штата Грег Эбботт.

Новая техасская учебная программа стала частью усилий республиканцев в нескольких штатах, направленных на то, чтобы религия стала более заметной в государственных школах.

В Оклахоме глава департамента образования распорядился разместить экземпляр Библии в каждом классе, а власти Луизианы постановили вывесить в классах библейские Десять заповедей. При этом федеральный судья штата заблокировал это распоряжение.