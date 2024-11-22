Судья Хуан Мерчан перенес вынесение приговора Дональду Трампу по делу о “плате за молчание”, изначально запланированное на следующую неделю.

Судья согласился рассмотреть вопрос об отмене вердикта после подачи сторонами документов: защита должна представить материалы до 2 декабря, прокуратура – за неделю после этого.

Трамп настаивает на отмене осуждения из-за своего избрания, но прокуроры утверждают, что президент может быть привлечен к ответственности за действия, не связанные с его официальными обязанностями.

Пока неизвестно, когда состоится приговор: прокуратура предложила отложить его до конца президентского срока Трампа.