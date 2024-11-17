Президент США Джо Байден снял запрет, который ранее не позволял Украине использовать американское вооружение для ударов по территории России, передает Reuters. Это решение было принято за два месяца до инаугурации избранного президента Дональда Трампа и стало ответом на длительные просьбы украинского президента Владимира Зеленского разрешить удары по российским военным целям с помощью американских систем.

Эта смена политики Вашингтона совпала с появлением северокорейских войск в России, что вызвало тревогу в США и Украине. Ожидается, что Украина применит ракеты ATACMS для дальних ударов по целям на расстоянии до 306 км.

Пока неясно, отменит ли Трамп это решение, поскольку он критиковал объём американской поддержки Украине и обещал ускорить завершение конфликта. Москва уже предупредила, что подобное ослабление ограничений со стороны США будет воспринято как эскалация. Зеленский в вечернем обращении подчеркнул, что «ракеты скажут сами за себя» и подтвердил готовность Украины сделать всё для завершения войны в следующем году.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова “сделать всё, чтобы в следующем году война закончилась”.