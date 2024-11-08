Изменение климата является одной из самых серьезных проблем, с которыми сталкивается наша страна и планета.

За последние шесть месяцев мир увидел угрозу воочию проливные дожди, обрушившиеся на Европу и Бангладеш и вызвавшие разрушительные наводнения. А в США миллионы жителей все еще пытаются оправиться от разрушительных последствий ураганов Хелен и Милтон.

Тем не менее, кандидаты в президенты в значительной степени игнорировали этот вопрос в ходе предвыборной кампании. А избиратели назвали экономику и безопасность границ своими главными проблемами. На еженедельном брифинге ЕМS для этнических СМИ, прошедшем 1 ноября, спикеры обсудили, что поставлено на карту и как мобилизовать сообщества для размышлений об изменении климата.

“Планета находится в переломном моменте, угрожая климатическими изменениями, которые являются более глубокими и постоянными,” – сказал известный активист-эколог Билл Маккиббен, основатель Third Act.

“За последние 18 месяцев на нашей планете наблюдался устойчивый рост температуры, который мы наблюдали десятилетиями, а очень резкий скачок температуры Земли и температуры океанов. Это очень плохо предвещает то, что произойдет в ближайшие несколько лет, поскольку полюса тают, а уровень моря поднимается,” — сказал он. “Изменение климата — это самое большое, что когда-либо делало человечество. И если мы не возьмем это под контроль в ближайшее время, биологи говорят, что у нас начнется шестое великое вымирание в истории этой планеты. Мы можем видеть все эти вымирания в геологической летописи.”

“И это то, что будущие миры узнают о нашем времени, что мы не смогли заставить себя сделать то, что нужно было сделать, даже несмотря на то, что у нас были инструменты под рукой. Это была бы ужасная эпитафия для нашего времени,” — сказал Маккиббен. Он также считает, что результаты президентских выборов 2024 года, вероятно, будут отражаться в течение следующего миллиона лет.

Но кандидаты в президенты и избиратели в значительной степени проигнорировали изменение климата. В опросе Гэллапа, опубликованном 9 октября, 52% опрошенных оценили экономику как «чрезвычайно важную» при выборе кандидата в президенты. Демократия, терроризм и национальная безопасность, а также типы судей Верховного суда, которых выберут кандидаты, также заняли высокие места в списке беспокойства избирателей. Иммиграция заняла 5-е место в списке проблем избирателей, а изменение климата оказалось предпоследней проблемой в опросе.

Эрик Бендикс, житель Эшвилла, Северная Каролина, испытал на себе разрушительные последствия изменения климата, когда торнадо после урагана Хелен пронеслись по его родному городу в конце сентября. Шесть недель спустя Бендикс и его сообщество все еще сталкиваются с беспрецедентными разрушениями.

“Потребовалось 19 дней, чтобы вернулось электроснабжение. Старые леса с деревьями, которым 200 лет, были уничтожены. Дендрарий Северной Каролины, одна из главных туристических достопримечательностей Эшвилла, потерял более 20 000 деревьев. Здесь как лунный пейзаж,” — сказал Бендикс.

Ураган Хелен унес 227 жизней и нанес ущерб имуществу и сельскому хозяйству на сумму около 95 миллиардов долларов. В день брифинга столь же разрушительное наводнение в Испании унесло сотни жизней в Испании.

Сообщества с низким доходом, как правило, несут на себе непропорционально большую тяжесть изменения климата. Закон президента Джо Байдена о снижении инфляции пытается исправить этот дисбаланс с помощью гранта в размере 152 миллионов долларов на Программу грантов на изменение сообщества (Community Change Grants Program).

Для Шэрон Лавин эти средства станут отправной точкой для того, что необходимо для очистки ее сообщества, известного как «Раковая аллея» Луизианы. Лавин, бывший учитель специального образования и лауреат премии Goldman Environmental Prize 2021 года, является основателем Rise St. James, которая начала многолетнюю борьбу за то, чтобы не допустить строительства нового нефтехимического завода в их и без того загрязненном сообществе.

Cancer Alley относится к участку, протяженностью около 85 миль вдоль берегов реки Миссисипи между Новым Орлеаном и Батон-Руж. Жители живут рядом с 200 предприятиями по производству ископаемого топлива и нефтехимии и сталкиваются с чрезвычайно повышенным риском рака, астмы, материнской смертности и множества респираторных заболеваний. Rise St. James в настоящее время борется с Formosa Plastics, которая планирует построить многомиллиардный завод на могилах предков Лавин.

“Наше сообщество буквально умирает. Мы ходим на эти встречи, мы говорим об этом, и ничего не делается. Эти люди, политики и промышленность имеют власть над людьми,” — сказала Лавин, которая в апреле этого года была названа одним из 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time.

По словам Шэрон Лавин, губернатор Луизианы Джефф Лэндри встал на сторону Formosa Plastics. В декабре прошлого года он подал иск против Агентства по охране окружающей среды, пытаясь помешать им вмешаться в строительство завода Formosa Plastics.

“Если эти отрасли придут, мы не будем жить,” — сквозь слезы сказала Лавин. Она организовывает массовый митинг, запланированный на 22 ноября, чтобы противостоять Ландри. “Мы хотим поговорить с нашим губернатором и попросить его прекратить загрязнять наше сообщество, потому что мы хотим жить,” — зявила Шэрон Лавин.

Сисси Трин, исполнительный директор Альянса сообществ Юго-Восточной Азии, базирующегося в Чайнатауне Лос-Анджелеса, считает, что разговор об изменении климата должен измениться, чтобы сделать последствия реальными для людей, наиболее пострадавших от него.

Сисси Трин рассказала, что ее сообщество имеет низкий доход, многие жители экономят на еде, чтобы заплатить за аренду; многие пожилые люди тяжело работают в местах, где платят намного ниже минимальной заработной платы.

“И поэтому, когда вы говорите об изменении климата, оно кажется очень далеким, не только физически, но и психологически,” — подчеркнула она. “У них есть более насущные потребности. Они сталкиваются с угрозой бездомности. И поэтому разговоры об изменении климата кажутся почти пренебрежением к угрозе, которая стоит прямо сейчас перед ними.”

“Район, расположенный вдоль берегов реки Лос-Анджелес, сталкивается с угрозой джентрификации. Планы по очистке реки и озеленению района также делают его более привлекательным для застройщиков. Нынешние жители сталкиваются с угрозой быть выселенными. Нам пришлось объяснить, как эти климатические инвестиции оказывают дестабилизирующее воздействие на наши сообщества,” — поделилась она.

“Как нам разработать политику, чтобы минимизировать спекуляции застройщиков, а затем также направить инвестиции в поддержку малоимущих жителей и малого бизнеса, чтобы мы вытащили людей из нищеты?” – спрашивает Сисси Трин.

Elena Kuznetsova, SlavicSac.com