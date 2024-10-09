Флориде угрожает “исторический для западного побережья Флориды шторм”, который может оказаться самым сильным штормом, обрушившимся на штат за последние 100 лет.

Власти Флориды еще не успели завершить разбор завалов после урагана “Хелен”, который унес жизни более 200 человек, а со стороны Мексиканского залива уже приближается ураган “Милтон”. Ожидается, что он выйдет на сушу в среду вечером.

Во вторник “Милтон” усилился до мощного шторма самой высокой 5 категории, что означает, что он несет с собой катастрофические разрушения. Более 20 миллионов из 22 миллионов жителей Флориды находятся на его пути.

Национальный центр по ураганам заявил, что “Милтон” представляет собой “чрезвычайно опасную для жизни ситуацию” – штормовые ветры и проливные дожди распространятся далеко вглубь страны.

Как сообщается, ураган “Мильтон” вызвал появление торнадо над частями центральной и южной Флориды.

Хотя ожидается, что шторм немного ослабеет, прежде чем выйдет на сушу, он имеет потенциал стать одним из самых разрушительных ураганов за всю историю наблюдений в западно-центральной части Флориды.

Губернатор ДеСантис издал чрезвычайные приказы, распространяющиеся на 51 округ, жители которых, должны подготовиться к отключениям электроэнергии, запастись едой и водой на неделю и быть готовыми покинуть свои дома в случае необходимости.

Флоридцы на потенциальном пути урагана обложили дома мешками с песком, заколотили двери и окна. Более 1 миллиона человек попадают под приказ об эвакуации.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship