Свыше 230 человеческих жизней унес ураган “Хелен”

На прошлой неделе ураган “Хелен” прошелся по побережью юго-восточных штатов США, унеся жизни более 230 человек, сотни числятся пропавшими, став, таким образом, вторым по разрушительности ураганом, обрушившимся на материковую часть США за последние 50 лет после урагана “Катрина”, в результате которого в 2005 году погибло не менее 1833 человек.

Штаты Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролины, Теннесси и Вирджиния в полной мере ощутили на себе разрушительную силу стихии, причем Северная Каролина приняла на себя основной удар: сотни тысяч домовладении и бизнесов остались без электроэнергии, некоторые дороги закрыты для движения из-за обрушений, снесенных мостов и ведущихся ремонтных работ; проводятся масштабные спасательные работы по восстановлению электроснабжения, поврежденной инфраструктуры водоснабжения и сотовой связи, а также по доставке грузов в районы, с которыми нарушено сообщение.

Флорида

В центре города Перри, находящимся неподалеку от Таллахасси, столицы Флориды, развернулась масштабная спасательная операция: волонтеры из нескольких некоммерческих организаций работают здесь круглосуточно, чтобы помочь в восстановлении города после разрушений, вызванных ураганом “Хелен”. Они привезли грузовики с едой и воду, также они помогают жителям решать самые насущные вопросы.

Перри очень пострадал от урагана “Хелен”, которая обрушилась на город примерно через месяц после урагана Дебби и чуть больше года после урагана Идалия. 3 октября его посетил президент Джо Байден. Он приехал из аэропорта Таллахасси, чтобы увидеть повреждения в Перри, а затем отправился в Китон-Бич, который также сильно пострадал от стихии.

Массу проблем “Хелен” принесла и фермерам, чьи склады и техника оказались поврежденными: крыши курятников сорвало ветром, оросительные системы выкорчеваны, заборы разрушены упавшими деревьями, сено намокло и начало плесневеть в поврежденных амбарах. Теперь им предстоит проделать большую работу по восстановлению своих хозяйств после разрушительного урагана.

Джорджия

Очень пострадали от урагана небольшие городки. В Хомервилле, расположенном на шоссе #84 неподалеку от границы с Флоридой, рухнула крыша автозаправочной станции. Несмотря на невозможность заправиться бензином, полуразрушенный магазин остаётся открытым, продавая необходимые продукты. Вдоль этого же шоссе # 84 находится большой поврежденный ангар, ранее служивший строительным магазином.

Крыши многих домов нуждаются в срочном ремонте из-за повреждений от сильного ветра, упавших веток и деревьев. Восстановление зависит от наличия рабочих рук и финансовых возможностей владельцев: если дом застрахован от наводнений или ураганов, то есть шанс, что страховая компания покроет затраты на ремонт. В противном случае собственникам придется потратить немало личных сбережений.

В Саванне, в историческом прибрежном городе, заметно усиленное присутствие полиции, патрулирующей отведенные зоны. Высокие деревья упали не только на крыши домов, но и на линии электропередач, оставив тысячи домов и бизнесов без электроэнергии.

Приближается новый шторм

Пока жители и спасатели трудятся над возвращением к обычной жизни, синоптики предупреждают о приближающемся к западному побережью Флориды тропическом шторме “Милтон”. По заявлениям синоптиков, Милтон, скорее всего, достигнет статуса урагана по мере продвижения через Мексиканский залив к США.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис заявил на брифинге в воскресенье, что ожидается, что Милтон обрушится на округа Хиллсборо или Пинеллас в среду вечером.

Национальный центр по ураганам заявил, что Милтон быстро превращается в “сильный ураган с множеством опасных для жизни опасностей” для береговой линии. Тем самым он может создать новые угрозы наводнений и разрушений.

Виталий Атаев Трошин, California Local News Fellowship

Елена Кузнецова, Руслан Гуржий, SlavicSac.com