Накануне новоизбранного президента поздравила с победой Камала Харрис, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден в четверг выступил с обращением к стране в связи с поражением Демократической партии на выборах и избранием на пост президента республиканца Дональда Трампа.



Байден сообщил, что поздравил Трампа с победой на выборах и подчеркнул, что мирная и упорядоченная передача власти, которая состоится 20 января, является основой демократии.



«Борьба за душу Америки всегда продолжалась и продолжается сегодня», – сказал президент.

Байден призвал избирателей «положить конец» сомнениям в честности американской избирательной системы, вызванным отказом Трампа признать свое поражение от демократов в 2020 году.



«Я надеюсь, что мы сможем сделать что-то, независимо от того, за кого вы голосовали, – это видеть друг в друге не противников, а соотечественников-американцев. Надо понизить температуру», – сказал Байден.



«Мы принимаем выбор, который делает страна; нельзя любить свою страну только тогда, когда ты побеждаешь, нельзя любить ближнего только тогда, когда ты с ним согласен», – подчеркнул он.



«Американская избирательная система честна, справедлива и прозрачна, и ей можно доверять», – сказал он, добавив, что «неудачи неизбежны, но сдаваться непростительно».



Накануне вице-президент и кандидат в президенты на состоявшихся выборах от демократов Камала Харрис обещала помочь Трампу в переходный период, заявив вместе с тем, что она не готова принять его видение развития страны.

Представители предвыборного штаба Трампа сообщили, что Байден пригласил его на встречу в Белый дом.

Победа Трампа после обнародованных во вторник результатов опросов общественного мнения, свидетельствовавших, что соперники шли вровень, подчеркнула разочарование экономической ситуацией в американском обществе, – в частности, влиянием инфляции на уровень жизни, а также безопасностью границ и направлением развития страны.

Выходцы из стран Латинской Америки, традиционно голосовавшие за демократов, и семьи с низкими доходами, пострадавшие от инфляции, способствовали победе Трампа.

Кампания Харрис стремилась донести до избирателей мысль о том, что Трамп не походит для того, чтобы вновь занять пост президента, поскольку он является осужденным преступником, и подчеркивая, что его заявления о фальсификации результатов голосования после его поражения на выборах 2020 года подтолкнули толпу к штурму Капитолия.

Выступая в среду, Харрис призвала демократов продолжать борьбу.

Некоторые демократы обеспокоены тем, что, как свидетельствуют результаты выборов, их либеральные принципы разделяет теперь меньшинство американцев. Другие разочарованы руководством партии, которое, по их словам, потеряло связь с большей частью электората, желающего получить помощь в борьбе с растущей стоимостью жизни.

В результате состоявшегося во вторник голосования республиканцы получили большинство в Сенате, что гарантирует Трампу контроль, как минимум, над одной палатой Конгресса. Республиканцы добавили себе мест в Палате представителей, но кто будет контролировать нижнюю палату Конгресса, пока неясно, поскольку десятки предвыборных кампаний еще не завершились.

Трамп одержал победу в пяти из семи колеблющихся штатов, преодолев отметку в 270 голосов выборщиков, необходимых для победы на президентских выборах, и лидирует в двух оставшихся штатах – Аризоне и Неваде, где подсчет голосов еще не завершен.

Трамп был на пути и к тому, чтобы стать первым кандидатом в президенты от республиканцев, выигравшим народное голосование со времен Джорджа Буша-младшего. В 2016 году он проиграл народное голосование демократу Хиллари Клинтон, но получил достаточно голосов выборщиков, чтобы завоевать Белый дом.

Среди тех, кто может занять позицию в администрации Трампа, – генеральный директор Tesla Илон Маск, самый богатый человек в мире и видный донор Трампа, а также бывший кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший.

Управляющий хедж-фондом миллиардер Джон Полсон и инвестор Скотт Бессент рассматривались как возможные кандидаты на посты в новой администрации. Могут вернуться и такие бывшие члены команды Трампа, как Роберт О’Брайен и Майк Помпео.