Выборы в Калифорнии: фейковые новости и украинский кандидат

5 ноября в 8 вечера завершился единый день голосования в США, за которыми, без преувеличения, следил весь мир. Американские граждане выбирали нового президента и вице-президента, в 13 штатах жители выбирали губернаторов, а также состоялись многочисленные выборы местных органов власти.

По разным данным, более 82 миллионов американцев проголосовали досрочно: либо отправили конверт с бюллетенем по почте, либо опустив его в урну для досрочного голосования.

В Калифорнии зарегистрировано 22 миллиона избирателей, обладающих правом голоса. Основная их часть голосовала традиционным способом – пришла физически на избирательные участки, которые были открыты с 7 утра до 8 вечера.

Кажется, все было сделано для того, чтобы избирательный процесс проходил в режиме нон-стоп, поскольку политическое волеизъявление граждан является приоритетной задачей для организаторов голосования в Калифорнии, которые предусмотрели максимально возможное количество форсмажорных ситуаций.

По словам членов избирательных комиссий округов, это записано в обучающих брошюрах: “Выборы никогда не останавливаются до полного завершения”. Поэтому и в этот раз на случай внезапного отключения электричества были установлены мобильные источники питания, призванные обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии устройствам для регистрации пришедших избирателей и работы с бюллетенями. Подобная мера является вынужденной на случай землетрясения, которое может вызвать перепады электроэнергии или полное отключение электричества.

На некоторых избирательных участках, особенно там, где отсутствует стабильная связь, были установлены роутеры компании Starlink, которые обеспечивают бесперебойный доступ к интернету.

Традиционно на всех участках для голосования в Калифорнии присутствовали члены избирательных комиссий, говорящие на разных языках. В центрах для голосования раздавались брошюры на основных языках, используемых в Калифорнии, а также на входе в зал для голосования висели плакаты с инструкциями на английском, испанском, китайском, хинди, японском, кхмерском, корейском, тагальском, тайском, вьетнамском или русском языках.

5 ноября калифорнийцам предстояло выбрать новых мэров различных городов и членов местных советов, а также решить, кого они хотят видеть на месте представителя Золотого штата в Сенате США, освободившемся после ухода из жизни Дайанны Файнстайн – демократа Адама Шиффа или республиканца Стива Гарви.

Основные избирательные участки были открыты только один день, однако часть из них работала для предварительного голосования: так в самом населенном округе в США, в Лос-Анджелесе, было открыто несколько десятков центров голосования с 26 октября. Однако заранее на участках не наблюдается много избирателей, но они дают возможность проголосовать тем, кто не может это сделать в официальный день голосования.

В Лос-Анджелесе используется уникальная система голосования VSAP (Voting Solutions for All People), которая была внедрена несколько лет назад и позволяет экономить бюджетные средства округа, не уступая по надежности традиционному бумажному голосованию. Суть работы системы заключается в том, что избиратели голосуют на экранах электронных машин, которые распечатывают бюллетени. Таким образом, процесс сочетает удобство электронного голосования с традиционной проверкой каждого бюллетеня вручную.

Особое внимание русскоязычного населения было сосредоточено на муниципальных выборах в городе Западный Голливуд, где проживает большое количество выходцев c постсоветского пространства. Горожане выбирали двух членов в Городской совет, а также нового мэра из десяти кандидатов, среди которых не оказалось русскоговорящих. В городе Ранчо-Кордова, округ Сакраменто, также проходили выборы, на которых жители выбирали несколько членов Городского совета, и среди кандидатов был выходец из Украины Сергей Пронин.

Если президентские выборы в США выглядят немного запутанными, то распределение муниципальных должностей будет проводиться на основе простого большинства голосов избирателей.

Кандидатов на пост президента было несколько, но традиционно основными были представители Демократической и Республиканской партий. На фоне подготовке к выборам американские спецслужбы и Департамент юстиции постоянно предупреждали о российском вмешательстве в избирательную кампанию в США. Так, действующие под руководством России лица создали фейковый новостной сайт, чтобы сфабриковать скандал с Камалой Харрис. Веб-сайт, выдающий себя за несуществующее новостное агентство Сан-Франциско, “KBSF-TV”, опубликовал 2 сентября статью, в которой утверждалось, что когда Камала Харрис была генеральным прокурором Калифорнии в 2011 году, она оказалась замешана в ДТП, в результате которого она оставила 13-летнюю девочку парализованной после предполагаемого наезда в Сан-Франциско.

Спецслужбы США констатируют, что Кремль лишь усиливает попытки вмешательства в избирательную кампанию в США как в день голосования, так и в последующие недели.

Несмотря на всю напряженность, необходимо набраться терпения, чтобы дождаться официальных результатов. Полный подсчет голосов никогда не заканчивается в ночь после выборов, поскольку бюллетени для голосования по почте, а также любые предварительно поданные бюллетени также должны быть подсчитаны, что происходит в течение 30 дней после дня выборов.

Хотя сразу после дня голосования СМИ или сами кандидаты могут «объявить» о предварительных итогах, эти заявления основаны на полуофициальных результатах.

Несмотря на это, выборы в США завершились, и теперь остается набраться терпения, чтобы узнать официальные результаты. Полный подсчет голосов никогда не заканчивается в ночь после выборов, поскольку бюллетени для голосования по почте, а также любые предварительно поданные бюллетени также должны быть подсчитаны, что происходит в течение 30 дней после дня выборов.

17 декабря состоится собрание 538 выборщиков из 50 штатов, на котором они выберут, кто станет 47-м президентом США.

6 января 2025 года пройдет совместное заседание Конгресса, на котором будут подсчитаны голоса выборщиков, а итоги озвучит председатель Сената, которым является один из кандидатов на пост президента и действующая вице-президент Камала Харрис.

20 января 2025 года состоится Инаугурация: новые президент и вице-президент примут присягу и вступят в должность.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship

Руслан Гуржий, SlavicSac.com