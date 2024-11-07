Кто установит контроль над Палатой представителей, пока неясно. Республиканцы получили контроль над Сенатом, где последние четыре года демократы имели незначительное большинство, сообщает VOA.

Республиканец Тим Шихи одержал победу над сенатором-демократом Джоном Тестером в Монтане, а губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис сместил Джо Манчина, демократа, ставшего независимым. В Огайо республиканец Берни Морено, по прогнозам, победит демократа Шеррода Брауна.

Таким образом, республиканцам предстоит сыграть ведущую роль в утверждении кабинета новоизбранного президента, а также судьи Верховного суда, если появится вакансия.

У республиканцев также есть шанс еще больше увеличить свое большинство в Сенате, поскольку их кандидаты опережают переизбирающихся демократов в Пенсильвании и Неваде.



Тем не менее, республиканцам не удастся получить большинство в 60 голосов, необходимое для продвижения большинства законов в палате.



В Сенате впервые одновременно будут работать две афроамериканки: демократ Лиза Блант Рочестер победила в Делавэре, а демократ Анджела Алсбрукс – в Мэриленде.



Кто установит контроль над Палатой представителей, пока неясно.

Республиканцы уже добавили три места к своему большинству в Палате представителей, хотя, поскольку 51 из 435 кампаний еще не завершилась, окончательный контроль над нижней палатой еще не определен. Результат может быть известен только через несколько дней.



Республиканцы выиграли удерживаемый демократами округ в Пенсильвании, включающий Скрэнтон, родной город президента Джо Байдена, отобрали места у демократов в Северной Каролине, где они перекроили линии округов в свою пользу; еще одну победу они одержали в Мичигане.



Демократы выиграли удерживаемое республиканцами место на севере штата Нью-Йорк и место в Алабаме; при этом избирательный округ был перекроен в соответствии с постановлением Верховного суда о создании округа с афроамериканским большинством.



Теперь демократам необходимо получить, как минимум, семь мест, чтобы взять под контроль Палату представителей. Но их возможности для этого постепенно уменьшаются, поскольку переизбирающиеся республиканцы выиграли в Колорадо, Айове, Нью-Джерси и Вирджинии.



Демократ Сара Макбрайд от Делавэра – первый открытый трансгендер, избранный в Конгресс.



Если республиканцы одержат верх в Палате представителей, они смогут диктовать повестку дня в Вашингтоне, помогая Трампу выполнить обещания по снижению налогов и ограничению иммиграции, по крайней мере, в течение следующих двух лет до промежуточных выборов 2026 года.



Вместе с тем, учитывая, что каждая партия получит не менее 200 мест, победившая сторона, скорее всего, будет располагать лишь незначительным большинством.



Напряженные гонки штатах Нью-Йорк и Калифорния, где традиционно преобладают демократы, могут определить, кто установит контроль над Палатой представителей. При этом в Калифорнии подсчет бюллетеней обычно занимает несколько дней.



Избиратели в некоторых штатах высказались по поводу ограничений на аборты. Меры по ограничению абортов были вынесены на голосование в девяти штатах. В трех – Небраске, Флориде и Южной Дакоте – попытки закрепить права на аборты в конституции штата потерпели неудачу. Избиратели в Миссури, Аризоне и Монтане поддержали меры по расширению прав на аборты. Права на аборты и репродуктивное здоровье подтвердили избиратели Невады, Нью-Йорка и Колорадо.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship