По словам российского президента, он готов возобновить контакты с Вашингтоном в случае, если такое предложение будет выдвинуто, сообщает VOA.

Президент России Владимир Путин в четверг поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США, с уважением сказав о проявленном Трампом мужестве, когда в Пенсильвании произошло покушение на его жизнь. Путин заявил, что Москва готова к диалогу с избранным президентом-республиканцем.

В своих первых публичных заявлениях после победы Трампа Путин отметил, что Трамп проявил себя как настоящий мужчина во время покушения, произошедшего, когда тот выступал на митинге в Пенсильвании в июле.

«Он себя проявил, на мой взгляд, правильным образом, мужественно, как мужчина, — сказал Путин на заседании клуба «Валдай» в Сочи. – Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента США».

Путин отметил, что слова Трампа во время предвыборной кампании об Украине и восстановлении отношений с Россией заслуживают внимания.

«То, что говорилось публично до сих пор, то, что было сказано по стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса, на мой взгляд, кажется, это заслуживает внимания», — заявил Путин.

Трамп утверждал во время предвыборной кампании, что он сможет принести мир в Украину в течение 24 часов после избрания, однако не привел подробностей того, как он намерен закончить самый масштабный военный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.

На вопрос о том, что он сделает, если Трамп предложит встречу, Путин сказал, что готов возобновить контакты, если администрация Трампа этого захочет, и готов к переговорам с Трампом.

Путин подчеркнул, что Россия готова восстановить отношения с США, но мяч теперь на стороне Вашингтона. Он также отметил, что Китай является «союзником» России.

Россия и Трамп неоднократно отвергали заявления некоторых западных СМИ о том, что Дональд Трамп якобы является российским агентом влияния. Российские официальные лица утверждают, что в свой первый президентский срок, с 2017 по 2021 год, Трамп проводил жесткую линию по отношению к России.

Выборы в Калифорнии: фейковые новости и украинский кандидат



Специальный прокурор Роберт Мюллер провел расследование обвинений в сговоре между кампанией Трампа и Россией на выборах 2016 года в США, но заявил в своем отчете 2019 года, что он не нашел доказательств заговора.

Москва также неоднократно отрицала утверждения Вашингтона о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2024 года и других лет, распространяя дезинформацию с целью посеять хаос.

Как уже писала Русская служба «Голоса Америки», во время нынешнего голосования ФБР сообщило, что в день выборов в США более 50 избирательных участков в пяти из семи колеблющихся штатов получили электронные письма с угрозами взрыва, причем в четырех из этих штатов письма были получены с российского домена.



Ни одна из угроз, поступивших на избирательные участки в Джорджии, Мичигане, Висконсине, Пенсильвании и Аризоне, не была признана достоверной, и, хотя они вызвали кратковременный сбой, они не повлияли на ход голосования, заявили в ФБР. Агентство США по кибербезопасности и защите инфраструктуры назвало выборы «свободными, справедливыми и безопасными».



«Мы установили источник, и он был из России», – заявил на пресс-конференции государственный секретарь Джорджии Брэд Раффенспергер, добавив, что Россия «не хочет, чтобы у нас были свободные, справедливые и точные выборы, и если бы им удалось заставить нас конфликтовать между собой, они могли бы считать это победой».



Россия отрицает свою причастность к случившемуся, однако имели место хорошо задокументированные попытки России вмешаться во внутренние дела многих стран на разных континентах в течение десятилетий, включая систематические усилия, направленные против США, – от кибератак до многомиллионных кампаний дезинформации.