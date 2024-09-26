Россия продолжает проводить операции влияния с целью очернить кандидата в президенты от Демократической партии.

Разведка США утверждает, что действующие под руководством России создали фейковый новостной сайт, чтобы сфабриковать скандал с Камалой Харрис. Отдельно об этом же в своем блоге написала Microsoft, заявив в своем отчете, чти это дело рук российской пропагандистской группы.

Веб-сайт, выдающий себя за несуществующее новостное агентство Сан-Франциско, “KBSF-TV”, опубликовал 2 сентября статью, в которой утверждалось, что когда Камала Харрис была генеральным прокурором Калифорнии в 2011 году, она оказалась замешана в ДТП, в результате которого она оставила 13-летнюю девочку парализованной после предполагаемого наезда в Сан-Франциско.

Статья и видео в ней были полностью вымышленными, как и веб-сайт, зарегистрированный в Исландии 20 августа, адрес в Рейкьявике использовался в других онлайн-мошенничествах. Эта фальсификация быстро распространилась с использованием хэштега #HitAndRunKamala по социальным сетям, включая X.com. По оценкам, как сообщает Reuters, в общей сложности видео было просмотрено более 2,7 миллиона раз.

“Смещение акцента на кампанию Харрис-Уолц отражает стратегический ход российских субъектов, направленный на использование любых предполагаемых уязвимостей новых кандидатов. Первоначально российские операции влияния изо всех сил пытались развить свои усилия после ухода президента Байдена из президентской гонки США 2024 года. Однако в конце августа и сентябре мы наблюдали, как два российских субъекта, за которыми следит MTAC, — ранее сообщалось как Storm-1516 и Storm-1679 — использовали видеоролики, призванные дискредитировать Харрис и разжечь споры вокруг ее кампании,” – сообщает Microsoft.

Исследователи Microsoft обнаружили, что было создано видео, заплатили актеру, чтобы тот выступил в роли предполагаемой жертвы, и распространила утверждение через поддельный веб-сайт несуществующего новостного агентства «KBSF-TV». Ответственная российская группа, которую Microsoft называет Storm-1516, описывается как связанная с Кремлем фабрика троллей. По мнению компании, это открытие является признаком того, что Россия наращивает свои усилия по оказанию влияния за рубежом в преддверии президентских выборов в США 5 ноября.

“Однако в конце августа элементы плодовитого российского актера Storm-1516 начали производить контент, вовлекающий вице-президента Харрис и губернатора Уолза в нелепые фальшивые теории заговора,” — заявила Microsoft, имея в виду напарника Харриса Тима Уолза.

Storm-1516 известен тем, что создает вводящие в заблуждение видеоролики с участием актеров на экране или озвучки, которые выдают себя за информаторов или журналистов, которые делятся ложной, скандальной информацией.

Чиновники из Управления директора национальной разведки (ODNI) и ФБР сообщили журналистам в минувший понедельник, что разведывательное сообщество США “оценивает, что российские влиятельные лица несут ответственность за постановку широко распространенного видео, в котором женщина утверждает, что стала жертвой автомобильной аварии, в которой вице-президент скрылась с места происшествия”.

“Этот контент также соответствует более широким усилиям России по продвижению кандидатуры бывшего президента и очернению вице-президента и Демократической партии, в том числе с помощью конспирологических нарративов,” — сказал один из чиновников ODNI в понедельник.

“Россия сгенерировала большую часть контента ИИ, связанного с выборами, и сделала это во всех четырех форматах — текст, изображения, аудио и видео,” — сказал чиновник из Управления директора национальной разведки. Хотя сотрудники разведки не дают оценку влиянию иностранных усилий по влиянию или вмешательству в выборы в США, чиновник ODNI сказал, что ИИ контент еще не стал “революционным инструментом влияния”.

Между тем Microsoft предупреждает, что “по мере приближения выборов следует ожидать, что российские деятели продолжат использовать киберпрокси и группы хактивистов для усиления своих сообщений через веб-сайты СМИ и социальные каналы, предназначенные для распространения раскольнического политического контента, постановочных видеороликов и пропаганды с использованием искусственного интеллекта”.