Днем 29 октября случился пожар на чердаке многоквартирного жилого дома в Плезант-Хилле (Область залива Сан-Франциско), в результате которого были уничтожены две квартиры и серьезно повреждены еще восемь. Прибывшие пожарные ликвидировали огонь в течение 24 минут. Пострадавших не было. Было установлено, что причиной пожара стал сантехник, проводивший огневые работы в одной из ванных комнат.

Одной из полностью уничтоженных квартир оказалась квартира, в которой жила семья из Украины, приехавшая 8 месяцев назад: Катерина Сарожинская, ее муж и двое детей – 9-ти летняя дочь Саша и 5-ти летний сын Орест.

По рекомендации друзей, семья организовала сбор средств на GoFundMe. Как пишет Екатерина, “пожар забрал все, что у нас было, оставив нас ни с чем. Без страховки у нас нет никакой компенсации, и в то время, когда мы только начинали обустраиваться, мы сейчас шокированы и подавлены… Мы столкнулись с необходимостью начать все заново, и любая помощь будет значить для нас очень много”.

Семья просит всех неравнодушных помочь им в это непростое для них время.

На момент публикации, из необходимой суммы в размере $20 000 собрано пока около $4500.