Октябрь — это время, когда вся Америка погружается в атмосферу одного из самых мистических праздников — Хэллоуина, который отмечается 31 октября, накануне Дня всех святых. Традиционной атрибутикой праздника является тыква, вырезанный из нее фонарь и изображения нечистой силы, приведений, монстров, ведьм, скелетов, пауков и пр.

На полках магазинов атрибутика для “страшного” праздника начала появляться еще в августе, но в октябре ее разнообразие, размеры, вариации достигают апогея. Входя в некоторые магазины, можно даже почувствовать легкое волнение, поскольку за прилавками вас могут встречать продавцы в костюмах монстров и чудовищ. Однако эта атмосфера страшного веселья многим нравится и готовит к предстоящему празднику, который в этом году выпадает на четверг.

Исследователи Хэллоуина считают, что его отмечание берет начало в древнем языческом кельтском празднике, который попадал на конец осени-начало зимы. Люди верили, что в это время духи и призраки могли свободно перемещаться между мирами живых и мертвых, чтобы отпугнуть их, люди зажигали большие костры и надевали устрашающие костюмы. Позднее этот день стал христианским праздником под названием “Канун Дня всех святых”. В наши дни большинство людей, отмечающих Хэллоуин в США, мало знают о его истории и не воспринимают его как религиозный, для них – это просто веселый день, когда можно надеть костюм и получить бесплатные сладости.

Одной из главных забав для детей на Хэллоуин является “trick-or-treating” или “сладость или гадость”: дети, нараженные в разные костюмы, ходят от дома к дому, стучась в дверь и прося сладости у тех, кто им ее открывает. В наши дни можно увидеть группу родителей, тоже наряженных, следующую за детьми, обеспечивая таким образом их безопасность. Кроме этого, не во всех домах сейчас дают конфеты, поэтому хозяева тех, где сладости специально готовят, вешают таблички с надписью “конфеты дают здесь”, чтобы родители могли заранее продумать маршрут.

Считается что эта традиция берет начало в Шотландии и Ирландии, где в далекие времена люди ходили от двери к двери, исполняя небольшие представления в обмен на еду.

На Хэллоуин американцы любят наряжаться в самые разнообразные наряды: кроме привидений, ведьм и монстров, можно увидеть принцесс, ковбоев, космонавтов, пожарных, полицейских и героев мультфильмов. Несмотря на то, что Хэллоуин не является государственным праздником, в школах обычно организуют специальные мероприятия, посвященные этому дню. Семьи, отмечающие Хэллоуин, покупают тыквы, вырезают в них разные гримасы и помещают внутрь свечи, создавая так называемые “светильники Джека”.

Хэллоуин — праздник не только для детей, взрослые также с удовольствием принимают в нем участие: они смотрят фильмы ужасов, для этого специально украшают комнату для просмотра в хэллоуинском стиле, посещают костюмированные вечеринки или делают угощения в тематике праздника – пунш, который выглядит как ведьмовское зелье, коктейли с глазными яблоками или печенье в виде человеческих пальцев или пауков.

Другой забавой, чаще всего для семей с детьми, является посещение ферм и фруктовых садов, чтобы поучаствовать в сборе яблок или тыкв. На фермах часто организуют “corn mazes” — лабиринты на кукурузных полях, “haunted houses” — дома с привидениями и “haunted hayrides” — поездки на тракторе с элементами ужаса.

Хэллоуин хотя и является популярным праздником в США, есть немало и тех, кто его категорически не приемлет и поэтому не отмечает из-за суеверий или религиозных убеждений.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship