Арестовано 5 славян по подозрению в вандализме декораций на Хэллоуин

Полиция Розвила сообщает об аресте 5 славян, подозреваемых в уничтожении украшений на Хэллоуин.

Как сообщается, пятеро жителей региона Сакраменто были задержаны после сообщений об осквернении декораций для Хэллоуина в районе города Линкольн. У одного жителя города была большая коллекция украшений для лужайки на Хэллоуин ручной работы, которые он создавал и добавлял в течение многих лет. Все были повреждены или уничтожены. Другие жертвы сообщили об уничтожении надувных украшений стоимостью 300 долларов и более. В целом ущерб составил около 6000 долларов.

Камеры домашнего наблюдения зафиксировали Toyota Prius темного цвета, в которой на место преступления приехало несколько мужчин, подозреваемых в причастности к актам вандализма. Камера одного жителя показала, как трое человек крадут тыквы с крыльца и разбивают их на улице, а один человек разрезает перочинным ножом надувное украшение на Хэллоуин.

Полицейские обыскали автомобиль подозреваемых и обнаружили тыквы и украшения для лужайки, а также несколько бейсбольных бит с оранжевыми пятнами на них. Согласно сообщению правоохранительных органов Вадим Линник из Антилопы, Артур Луцик из Норт-Хайлендс, Мариан Приступа из Цитрус-Хайтс и Андрей Нестерук из Розвила – всем по 19 лет, и 18-летний Владимир Шмат из Цитрус-Хайтс были арестованы по подозрению в вандализме, грабежа и отправлены в тюрьму Саут-Плейсер.

Правоохранители полагают, что группа причастна к другим актам вандализма в Розвиле прошлой ночью.