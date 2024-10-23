С 16 октября 2024 года в Калифорнии вступили в силу изменения в законодательстве, повышающие минимальную заработную плату работников здравоохранения до $25 в час.

Первоначально планировалось, что повышение произойдет в июне этого года, после принятия закон SB 525 осенью 2023 года, но законопроект SB159 отложил это из-за опасений по поводу влияния на бюджет Калифорнии.

Повышение минимальной зарплаты не произойдет сразу для всех: работники здравоохранения начнут получать $25 в течение нескольких лет, некоторые раньше, чем другие. В сельских независимых медицинских учреждениях минимальная зарплата составит $18/час, а в крупных больницах – $23/час.

Закон распространяется на всех низкооплачиваемых работников здравоохранения, работающих в учреждениях, подпадающих под действие закона, независимо от того, являются ли они членами профсоюза или нет.

Согласно законопроекту SB 159, повышение минимальной заработной платы было отложено до тех пор, пока либо не произойдет определенное увеличение доходов штата; либо Департамент здравоохранения Калифорнии (DHCS) не уведомит Законодательное собрание о том, что он инициировал сбор данных, необходимый для реализации увеличения доходов от платы за обеспечение качества в больницах. Департамент направил соответствующее уведомление 1 октября, поэтому фактически повышение минимальной оплаты труда в сфере здравоохранения произошло 16 октября 2024 года.

Повышение касается 20 типов медицинских учреждений: лицензированные больницы общей интенсивной терапии; лицензированные психиатрические больницы и психиатрические медицинские учреждения; центры реабилитации психического здоровья; лицензированные учреждения квалифицированного сестринского ухода, если они принадлежат, управляются или контролируются больницей или интегрированной системой предоставления медицинской помощи или системой здравоохранения; дома пациентов, когда медицинские услуги предоставляются соответствующей организацией; лицензированные учреждения по уходу за пожилыми людьми, если они связаны с поставщиком услуг по оказанию неотложной помощи; лицензированные агентства по оказанию медицинской помощи на дому; группы врачей; большинство амбулаторных клиник; общественные клиники, клиники периодического приема или определенные государственные клиники (за исключением исключений); сельские поликлиники; клиники неотложной помощи; амбулаторные хирургические центры; окружные исправительные учреждения, предоставляющие услуги здравоохранения; окружные психиатрические учреждения.

По оценкам Центра труда Калифорнийского университета в Беркли, изменения затронут около 426 000 работников: помощников врачей, сотрудников фронт-офиса, персонала по выставлению счетов за медицинские услуги, технических специалистов по работе с пациентами, уборщиков, работников сферы общественного питания и др.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship