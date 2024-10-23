55-летний Владимир Синигур из Гринфилда, штат Массачусетс, арестован за наезд на пешеходов и скрытия с места ДТП.

Он был арестован в субботу, 19 октября, после того, как сообщает полиция, он нанес травмы двум женщинам-пешеходам на своем автомобиле, сером пикапе Toyota Tundra, и скрылся с места происшествия накануне в пятницу. Жертвы 46-ти и 75-ти лет, чьи личности не разглашаются, были доставлены в Baystate Medical Center в Спрингфилде для лечения: у 46-летней женщины переломы левой ноги и ступни, а также сильная боль в спине; у 75-летней женщины сломана большеберцовая кость, из-за чего она не может ходить.

В понедельник утром, 21 октября, Синигуру были предъявлены обвинения в окружном суде Гринфилда по двум пунктам в оставлении места происшествия с причинением вреда здоровью, двум пунктам в нападении и нанесении побоев с применением опасного оружия и по одному пункту в управлении транспортным средством без водительского удостоверения, небрежном управлении транспортным средством и оставлении места происшествия с причинением ущерба имуществу. Виновным он себя не признал.

Синигур проживал в Гринфилде 20 лет, работает в сфере строительства.

За Синигура был установлен залог в размере $1000 долларов при условии, что он воздержится от вождения и сдаст свой паспорт. Он должен снова явиться в окружной суд 14 ноября. Изначально обвинение требовало установить залог в размере $10 000, но защита заявила, что у обвиняемого ограниченные ресурсы для выплаты запрашиваемого залога.