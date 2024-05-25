На самом юге Калифорнии, недалеко от границы с Мексикой, располагается уникальное соленое озеро Солтон-Cи – третье по площади солёное озеро в США. Площадь бассейна составляет 970 кв.км, и она регулярно меняется в зависимости от осадков.

Это озеро находится на 69 метров ниже уровня мирового океана, и его экосистема так же уникальна, как экосистема соседней Долины Смерти. Его особенная достопримечательность — колонии белого пеликана, существованию которой угрожает увеличение солености воды.

Образование озера началось в 1905 году в результате проливных дождей, таяния снегов и разлива реки Колорадо. Из-за отсутствия притока пресных вод Солтон-Cи понемногу высыхает и в нем повышается уровень солёности, при которой выживает только тилапия, да и та массово гибнет.

Многие инвесторы пытались создать здесь места для отдыха и курортные зоны, но бизнес не удался. Большинство людей не желает находиться в непосредственной близости к воде, которая издает характерный неприятный запах тухлых яиц.

При всем этом здесь все еще много жилых строений, появившихся в 20 веке, и люди продолжают собирать урожай вдоль “соленого моря”, которое однажды может исчезнуть из-за жаркого климата.