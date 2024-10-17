Калифорния демонстрирует впечатляющие достижения в области чистой энергетики: емкость аккумуляторных батарей штата выросла более чем на 3000 МВт только за последние шесть месяцев, превысив общий показатель в 13 000 МВт — на 30% больше, чем в апреле текущего года, что подчеркивает быстрый прогресс штата в создании инфраструктуры чистой энергии, особенно летом, отмеченным рекордной жарой.

Развертывание аккумуляторных батарей является важнейшим компонентом целей штата в области климата и чистой энергии. По прогнозам, к 2045 году штату потребуется 52 000 МВт емкости для хранения энергии.

Согласно заявлению офиса губернатора Калифорнии, с 2019 года 5-ая экономика мира увеличила свою ёмкость аккумуляторов более чем в 15 раз, нарастив с 770 МВт до нынешних 13,391 МВт. Для сравнения, чтобы достичь отметки в 10 000 МВт, штату понадобилось почти пять лет, а для добавления последних 3 000 МВт потребовалось всего шесть месяцев.

“Мы сокращаем уровень загрязнения, добавляя больше чистой энергии в нашу сеть. Это означает быстрое расширение аккумуляторных батарей, чтобы собирать больше этой чистой энергии, которая вырабатывается в течение дня, например, солнечной, когда она нужна, когда солнце садится. Это основные ресурсы, которые нам будут продолжать нужны больше, поскольку климатический кризис делает волны тепла более жаркими и продолжительными,” – сказал Гэвин Ньюсом в официальном заявлении.

Увеличение ёмкости хранения позволяет сети Калифорнии аккумулировать энергию из чистых источников, таких как солнечная энергия, в течение дня и использовать её в часы пикового спроса вечером.

Калифорния продолжает демонстрировать лидерство в области чистой энергетики, устанавливая новые рекорды: с января по сентябрь объем чистой энергии в зоне обслуживания California Independent System Operator (CAISO) равнялся или превышал спрос в течение 1 084 часов на 179 дней, что эквивалентно более чем 45 дням, когда спрос полностью удовлетворялся за счет чистой электроэнергии. В августе солнечная энергия достигла нового пика в 19 600 МВт.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship