Семья русскоязычного блогера Леонида Михова в Гринвилле, Южная Каролина, поделилась своими впечатлениями о мощном урагане Хелен, обрушившемся на прошлой неделе на 6 восточных штатов: Флориду, Джорджию, обе Каролины, Теннесси, и Вирджинию. Последствия для Каролин оказались наиболее разрушительными.

Ураган “Хелен”, прошедший на прошлой неделе по восточным штатам США, привел к серьезным последствиям для населения и инфраструктуры.

Около двух сотен человек погибло, еще больше числятся пропавшими, многие жители оказались заблокированными из-за затоплений и разрушенных дорог.

Сотни дорог остаются закрытыми, особенно в Каролинах, что затрудняет доставку необходимых припасов. Некоторые районы настолько недоступны, что припасы доставляются на мулах, по воздуху, и люди вынуждены идти пешком несколько часов, чтобы попытаться помочь близким.

Ранее сообщалось, что президент Байден санкционировал отправку военных в пострадавшие от урагана штаты.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship