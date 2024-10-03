Основанная миллиардером Илоном Маском “Тhe Boring Company” развивает транспортную инфраструктуру Лас-Вегаса и планирует использование технологии “помощь водителю” от Tesla в своих туннелях до конца 2024 года.

Как сообщается, сеть туннелей призвана разгрузить густой транспортный поток в “городе грехов”.

В настоящее время для перевозки пассажиров между пятью станциями транспортной системы Las Vegas Convention Center Loop используются автомобили Tesla Model 3.

Скорее всего будет внедрена система полного автономного вождения от Tesla – Full Self-Driving, которую будет легко адаптировать к системе подземных туннелей. Однако водитель все равно будет присутствовать в машине, чтобы следить за дорогой и быть готовым вернуть себе контроль над автомобилем.

В отличие от Лас-Вегаса, построенный “The Boring Company” в Лос-Анджелесе R&D Tunnel используется для тестирования систем общественного транспорта компании, для обычных пассажиров он не доступен.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship