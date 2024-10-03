Президент и вице-президент посетили в среду районы, пострадавшие от «Хелен», пишет Служба новостей «Голоса Америки».

В среду президент Джо Байден санкционировал отправку 1 тысячи военнослужащих для помощи в ликвидации последствий урагана «Хелен» в пострадавших от стихии районах.

В заявлении Белого дома говорится, что военнослужащие будут «поддерживать доставку продовольствия, воды и других жизненно необходимых ресурсов».

Развертывание военных также «обеспечит дополнительные человеческие ресурсы и логистические возможности, позволяя FEMA и другим межведомственным партнерам как можно быстрее добраться до наиболее пострадавших районов».

Байден и вице-президент Камала Харрис отправились в пострадавшие районы в среду. Президент прибыл в Южную Каролину, чтобы встретиться со спасателями и местными властями. Позже он совершил воздушную инспекцию районов штата, пострадавших от шторма.

Тем временем Камала Харрис отправилась в Джорджию, где также встретилась с местными властями и жителями пострадавших районов.

Президент и вице-президент также посетят другие пострадавшие штаты, сообщили в Белом доме. Байден планирует отправиться во Флориду и Джорджию, а Харрис — в Северную Каролину позже на этой неделе.

Многие жители Каролины до сих пор остаются без воды, сотовой связи и электричества, в то время как спасатели ищут пропавших людей после того, как ураган «Хелен» нанес катастрофический ущерб юго-востоку США и унес жизни около 200 человек. Более 1,2 миллиона потребителей остались без электричества в обеих Каролинах и Джорджии в среду, где «Хелен» продолжала наносить ущерб, продвигаясь вглубь страны после первоначального удара по побережью Флориды.

Международная христианская некоммерческая организация Water Mission Disaster Response Team развернула временный лагерь в Бун, Северная Каролина, помогая обеспечить жителей чистой питьевой водой.

«Ураган “Хелен” прошел через эти районы и уничтожил целые города. Мы видим огромное разрушение инфраструктуры, — рассказал в интервью «Голосу Америки» Брок Крейцбург, старший директор группы реагирования на водные катастрофы. – Люди на западе Северной Каролины остались без электричества и воды, а многие горные общины оказались отрезаны от внешнего мира, у них ограничен доступ к продовольствию, воде и электричеству… Обычно мы не сталкиваемся с такими потребностями в США, но здесь ситуация критическая… Возможно, пройдет несколько недель, прежде чем электричество вернется в их дома».