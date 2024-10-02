Русскоязычный блогер рассказал о последствиях урагана Хелен в Южной Каролине

Семья русскоязычного блогера Леонида Михова, которая раньше жила в Калифорнийской столице – в Сакраменто, а сейчас – в Гринвилле, Южная Каролина, поделилась своими впечатлениями о мощном урагане Хелен, обрушившемся на прошлой неделе на 6 восточных штатов: Флориду, Джорджию, обе Каролины, Теннесси, и Вирджинию. Последствия для Каролин оказались наиболее разрушительными.

Пережившие несколько бурь за последние четыре года, они стали свидетелями губительных последствий стихии, которых никогда ранее не видели. Сейчас они снимают состояние района, в котором проживают для своих подписчиков.

“Мне было сложно представить, что ураган будет такой силы и мощности,” — признается Леонид. Он упоминает, что в прошлые годы до них доходили только отголоски ураганов из Флориды, которые не причиняли серьезных разрушений. Но на этот раз все было по-другому: “Это реально мощная сила. Я не ожидал, что последствия будут настолько серьезными.”

С утра после шторма семья увидела, что за ночь произошло с их районом. “Соседский дом – напополам: три дерева прямо на нем,” — говорит Леонид, показывая на поваленные деревья и разрушенные постройки. “Ветер был настолько сильным, что ночью происходили взрывы, и я не знаю, что там творилось во Флориде.”

Семья решила проехать по району и снять на видео последствий от урагана. “Мы видим, что деревья повалены, ветки везде. Вот одно дерево, которое еле держится, на грани падения. У нас свет вырубило, но мы справимся,” — делится он своими наблюдениями.

Ситуация казалась ужасной, но, к счастью, дом Леонида остался цел и невредим. “Пока нам повезло, деревья упали рядом, но не на наш дом,” — говорит он. “А у соседей все гораздо хуже – у них дома серьезно повреждены,” — добавляет он, продолжая снимать последствия шторма.

Несмотря на серьезные повреждения вокруг, семья сохраняет оптимизм. Леонид размышляет, как включить свой инвертор и запустить холодильник, чтобы было что-то холодное в условиях мощного урагана.

“Я купил его давным-давно, ревизию его грамотной установки сделать не успел, но похоже, он сейчас пригодится,” — шутит блогер.

Продолжая исследование своего района, семья встречает других жителей, которые также вышли, чтобы посмотреть на масштабы разрушений. “Смотрю на реакцию людей, и кажется, что все здесь сейчас как будто в одном большом детском лагере. Мы все обсуждаем, что произошло. В шоке от увиденного.”

Видеоматериалы и комментарии Леонида помогают подписчикам увидеть реальность, в которой они оказались в результате стихии. “Ужасно видеть, как природа может так быстро разрушить то, что мы считаем безопасным,” — подводит итог Леонид, рассказывая о том, как важно всегда быть готовыми к неожиданностям природы.

На фоне последствий от урагана президент США Джо Байден планирует поездку в Южную и Северную Каролины в ближайшую среду для оценки ущерба, причиненного Хелен. Белый дом подтвердил информацию о визите. Ожидается, что Байден примет участие в осмотре пострадавших районов и встретится с местными чиновниками Южной Каролины, чтобы оценить масштаб ущерба и обсудить оказание помощи и восстановительные работы для затронутых сообществ.

Семья блогера Леонида Михова, как и другие местные жители, надеются, что приезд главы государства в зону разрушений поможет ускорить процесс восстановления и предоставит необходимую помощь пострадавшим.

Ураган Хелен, прошедший на прошлой неделе по восточным штатам США, привел к серьезным последствиям для населения и инфраструктуры. По крайней мере 162 человека погибли, еще больше числятся пропавшими, многие жители оказались заблокированными из-за затоплений и разрушенных дорог. Сотни дорог остаются закрытыми, особенно в Каролинах, что затрудняет доставку необходимых припасов. Некоторые районы настолько недоступны, что припасы доставляются на мулах, по воздуху, и люди вынуждены идти пешком несколько часов, чтобы попытаться помочь близким. По данным Poweroutage.us, более 1,5 миллиона клиентов остаются без электричества.

В связи со сложившейся ситуацией спасательные службы столкнулись с повышенной нагрузкой. Восстановление пострадавших районов займёт длительное время и потребует значительных усилий со стороны властей.

Виталий Атаев Трошин, California Local News Fellowship

Елена Кузнецова, SlavicSac.com