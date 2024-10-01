Стивен Джеймс Хаббард признал, что получал деньги за участие в боевых действиях на стороне Украины. Его сестра отрицает, что он был наемником, пишет VOA.

Гражданин США Стивен Джеймс Хаббард в понедельник признал себя виновным по обвинению в наемничестве. В ходу судебного заседания в Москве он признал, что получал деньги за участие в военных действиях против России в Украине.

Об этом сообщило российское информагентство РИА Новости.



«Да, я согласен с предъявленным обвинением», – приводит агентство слова Хаббарда.



На прошлой неделе 72-летний Хаббард был подвергнут предварительному заключению сроком на шесть месяцев. В случае признания его виновным ему грозит срок от семи до пятнадцати лет.



РИА, ссылаясь на прокурора в суде, сообщает, что Хаббард подписал контракт с украинским подразделением территориальной обороны в Изюме в феврале 2022 года.



По словам обвинителя, ему обещали выплачивать 1000 долларов в месяц и предоставляли обучение, оружие и боеприпасы. Хаббард был задержан российскими военными 2 апреля того же года, цитирует РИА заявление прокурора.



Представитель посольства США в Москве заявил на прошлой неделе, что ему известно о задержании американского гражданина.



Хаббард, уроженец штата Мичиган, на протяжении десятилетий работал преподавателем английского языка за границей, в том числе – в Японии и на Кипре, рассказала агентству Reuters его сестра Патриция Фокс.



Она отрицает, что ее брат был наемником, и говорит, что он не был заинтересован в участии в какой-либо войне. По ее словам, Хаббард был слишком пожилым человеком для участия в боевых действиях, оружием не владел и был «скорее пацифистом».



По ее словам, Хаббард переехал в Украину в 2014 году и некоторое время жил там с подругой.



Фокс рассказала, что в последний раз она общалась с Хаббардом в сентябре 2021 года по скайпу. По ее словам, он разошелся со своей сожительницей и жил один.



Хаббард – один из, по меньшей мере, десяти американцев, находящихся за решеткой в России, спустя почти два месяца после того, как 1 августа в результате крупного обмена заключенными между Россией и Западом были освобождены трое граждан США и десятки других лиц.