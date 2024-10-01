Новые законы, регулирующие занятия во время экстремальных погодных условий и ИИ в штате Калифорния.

22 сентября губернатор Калифорнии подписал «Законом Яхушуа», который вступит в силу в 2026 году, для защиты школьников от занятий во время экстремальных температур.

Закон о защите учащихся от воздействия экстремальных погодных условий обязывает Департамент образования Калифорнии разработать руководящие принципы для школьных округов, которые необходимо реализовывать в погодных условиях, вредных для здоровья учащихся.

Законопроект Сената 1248 или “Закон Яхушуа”, является ответом на смерть ученика, связанной с занятиями во время экстремальной жары летом 2023 года, когда ученик из Лейк-Элсинора на уроке физического воспитания скончался при температуре 107°F (около 42°C).

С 2026 года решение о том проводить ли занятия, когда слишком жарко, не будет оставаться на усмотрение учителей.

29 сентября губернатор Ньюсом наложил вето на довольно-таки знаменательный законопроект, направленный на установление первых в стране мер безопасности для крупных моделей искусственного интеллекта. Законопроект SB 1047 был призван установить правила для крупномасштабных моделей ИИ в стране и проложить путь для правил безопасности ИИ по всей стране. Поэтому наложение вето является серьезным ударом по попыткам обуздать зародившуюся в Калифорнии отрасль, которая активно развивается при слабом контроле.

Предложение, которое вызвало яростное сопротивление со стороны стартапов, технологических гигантов и нескольких членов Палаты представителей от Демократической партии, могло бы навредить отечественной отрасли, установив жесткие требования, сказал Ньюсом.

“Хотя законопроект имеет благие намерения, он не учитывает, развернута ли система ИИ в средах с высоким уровнем риска, предполагает ли она принятие критически важных решений или использование конфиденциальных данных,” — заявил Ньюсом. “Вместо этого законопроект применяет строгие стандарты даже к самым базовым функциям — при условии, что его развертывает крупная система. Я не считаю, что это лучший подход к защите общественности от реальных угроз, создаваемых технологией.”

Виталий Атаев Трошин, California Local News Fellowship

Елена Кузнецова, SlavicSac.com