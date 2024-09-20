Кредитный рейтинг (credit score) играет важную роль в финансовой жизни в США. Этот показатель отражает кредитоспособность человека, и на его основе финансовые институты, таких как банки и кредитные организации, принимают решение о выдаче займов, процентных ставках, лимитах по кредитным картам и т.д. при условии, что у вас уже есть номер социального страхования SSN. В этом материале мы разберем, как создать и поддерживать хороший кредитный рейтинг в США.

Что такое кредитный рейтинг и как он рассчитывается?

Кредитный рейтинг в США обычно представлен в виде числа от 300 до 850 баллов, где:

– 300-579 – очень низкий рейтинг;

– 580-669 – средний рейтинг;

– 670-739 – хороший рейтинг;

– 740-799 – очень хороший рейтинг;

– 800 и выше – отличный рейтинг.

Существует три основных кредитных бюро в Соединенных Штатах — Equifax, Experian и TransUnion. Есть и другие агентства, Innovis (считается четвертым крупнейшим агентством), CoreLogic Credco, Dun & Bradstreet, Fair Isaac Corporation, FICO и VantageScore. Двое последних используют различные модели для расчета этого показателя, учитывая следующие факторы:

1. История платежей (35%): Важнейший аспект кредитного рейтинга – это своевременная оплата счетов. Пропущенные или задержанные платежи негативно влияют на рейтинг.

2. Долговая нагрузка (30%): Сюда входит соотношение вашего долга к доступному кредитному лимиту (кредитный utilization rate). Чем меньше используете доступный лимит, тем лучше для рейтинга.

3. Возраст кредитной истории (15%): Чем дольше вы успешно пользуетесь кредитными продуктами, тем более положительно это сказывается на рейтинге.

4. Кредитные запросы (10%): Частые заявки на кредиты могут снижать рейтинг, так как они показывают повышенную финансовую активность и потенциальный риск.

5. Смешанность кредитов (10%): Разнообразие типов кредитов (кредитные карты, ипотека, автокредиты и т. д.) также положительно влияет на кредитный рейтинг.

Шаги для создания и поддержания хорошего кредитного рейтинга

1. Открытие кредитной карты или кредитной линии. Если у вас еще нет кредитного рейтинга, первый шаг – это открытие кредитного продукта, который будет отслеживаться кредитными бюро. Например, можно получить начальную кредитную карту (secured credit card). Это карта, для которой требуется депозит, обычно равный кредитному лимиту; она отлично подходит для тех, кто только начинает строить кредитную историю. Другой вариант – кредитная карта для студентов: многие банки предлагают специальные кредитные карты для студентов, которые имеют более лояльные условия.

2. Своевременная оплата счетов по кредитным картам. Даже одна просрочка может существенно ухудшить ваш рейтинг. Настройте автоплатежи или напоминания, чтобы не пропустить сроки оплаты.

3. Держите использование кредитного лимита на низком уровне. Чтобы улучшить или поддерживать высокий кредитный рейтинг, старайтесь не превышать 30% от доступного кредитного лимита. Если у вас лимит в $1000, желательно не тратить более $300 в месяц, или сразу же выплачивать большие суммы, чтобы минимизировать задолженность.

4. Постепенно увеличивайте кредитный лимит. Со временем, когда вы продемонстрируете ответственность в использовании кредитной карты, вы можете обратиться в банк с просьбой увеличить кредитный лимит. Это поможет снизить соотношение использования кредита к доступному лимиту.

5. Не открывайте слишком много кредитных карт сразу. Открытие нескольких новых кредитных карт за короткий период времени может негативно сказаться на вашем рейтинге. Каждая заявка на новую карту приводит к «жесткому запросу» (Hard inquiery) в кредитной истории, что временно снижает ваш рейтинг.

По закону вы можете получить бесплатный кредитный отчет каждый год от трех основных кредитных бюро (Credit Reporting Agencies, CRAs): Equifax, Experian и TransUnion.

6. Поддерживайте активность счета кредитной карты. Закрытие старых счетов может уменьшить средний возраст вашей кредитной истории, что может снизить рейтинг. Старайтесь поддерживать старые счета открытыми, даже если не используете их активно.

7. Регулярно проверяйте свою кредитную историю. Ошибки в кредитной истории случаются, поэтому рекомендуется проверять свою кредитную историю не реже раза в год. Это можно сделать бесплатно на сайте AnnualCreditReport.com, где вам предоставят отчет от трех крупнейших кредитных бюро: Experian, TransUnion и Equifax. Если вы заметите ошибку, вы можете ее оспорить и удалить неверную информацию.

8. Диверсифицируйте типы кредитов. Если у вас уже есть кредитные карты, рассмотрите возможность получения другого типа кредита, например, автокредита или небольшого личного займа. Наличие нескольких типов кредитных продуктов в вашей истории помогает повысить кредитный рейтинг.

Что еще нужно знать для поддержания хорошего рейтинга?

– Избегайте пропущенных платежей: один пропущенный платеж может остаться в вашей кредитной истории на срок до 7 лет.

– Следите за уровнем долга по кредитной карте: старайтесь не превышать рекомендуемый уровень использования кредита.

– Не закрывайте старые счета без необходимости: старые счета помогают удерживать более высокий средний возраст кредитной истории.

– Будьте терпеливы: хороший кредитный рейтинг строится с течением времени, и даже если у вас есть проблемы в прошлом, постепенное улучшение кредитной истории возможно.

Создание и поддержание хорошего кредитного рейтинга в США требует дисциплины и осознанного подхода к финансовым обязательствам. Своевременная оплата кредитов, разумное использование кредитных лимитов и регулярная проверка кредитной истории помогут вам построить стабильную финансовую репутацию, что в свою очередь откроет доступ к лучшим условиям кредитования и низким процентным ставкам в будущем.