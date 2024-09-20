Как сэкономить расходы на энергию и поднять уровень жизни?

Как решение проблемы климатического кризиса может сэкономить расходы на энергию и поднять уровень жизни сообществ?

Инициатива Агентства по охране окружающей среды (EPA) по финансированию проектов по сокращению выбросов парниковых газов и загрязнения воздуха по всей стране – Фонд сокращения выбросов парниковых газов (Greenhouse Gas Reduction Fund, GGRF) – крупнейшее вложение федеральных средств в чистую энергию и изменение климата, причем львиная доля — 40% от 27 миллиардов долларов — выделяется сообществам, которые несут более высокие расходы на энергию на душу населения и перегружены загрязнением. Эти проекты EPA включают солнечные панели, энергоэффективность, электроприборы и транспортные средства с нулевым уровнем выбросов.

Но насколько сообщества знают о Фонде сокращения выбросов парниковых газов или о том, что он является важной частью двухлетнего Закона о сокращении инфляции? Какие сообщества, испытывающие нехватку энергии, уже мобилизуются для получения грантов на проекты по климату и зеленой энергетике? Где находятся регионы, испытывающие наибольшую нехватку энергии? Как местные агентства, включая низовые некоммерческие организации, могут подать заявку?

На еженедельном брифинг EMS 13 марта группа экспертов и местные заинтересованные стороны подробно изучили GGRF и объяснили, как эти исторические инвестиции могут снизить расходы домохозяйств на энергию и поднять уровень жизни рабочего класса и бедных сообществ.

GGRF был создан при в 2022 году Законом о сокращении инфляции, выделяющим $783 млрд на внутренние расходы на энергию и изменение климата — крупнейшие в истории США. Фонд реализуется через три семилетние программы грантов: $14 млрд Национального фонда чистых инвестиций, программа кредитования; $7 млрд программы «Солнечная энергия для всех» для установки солнечных батарей в жилых домах; и $6 млрд программы ускорения инвестиций в чистые сообщества, предоставляющей капитал сотням кредиторов из сообществ.

“68 получателей грантов получили все 27 миллиардов долларов в прошлом месяце, и уже вкладывают деньги в работу,” — сказал Дэвид Видавски, директор Управления по охране окружающей среды Фонда сокращения выбросов парниковых газов. “Цель заключается не только в снижении энергетической нагрузки, которая может быть в три и даже в 10 раз выше в процентном отношении к доходу в малообеспеченных и неблагополучных общинах по сравнению с остальной частью страны. Это улучшает здоровье, снижает уровень загрязняющих веществ и позволяет создавать устойчивое богатство для общин, которые будут принимать эти проекты.”

Домохозяйство испытывает энергетическую нагрузку, когда не менее 6% его дохода покрывает его потребности в энергии; это тесно связано с энергетической незащищенностью, которую испытывает каждый третий американец.

“Энергетическая незащищенность означает необходимость делать сложный выбор каждый месяц, отапливать или охлаждать свой дом или есть,” — объяснила Шаланда Бейкер, первый проректор Мичиганского университета по вопросам устойчивости и борьбы с изменением климата. “Это проявляется, когда люди совершают опасные действия, чтобы обогреть свои дома зимой или поддерживать в своих домах небезопасную температуру летом. Это может привести к таким вещам, как бытовые пожары, и даже к смерти.”

“Домохозяйства с низким доходом, особенно цветные, с большей вероятностью окажутся в тени этого из-за воздействия на здоровье, связанного с проживанием вблизи от ископаемого топлива, и из-за того, что структура тарифов на электроэнергию в этой стране является регрессивной,” — продолжила она. “Чем ниже ваш доход, тем больше вы платите, чтобы покрыть стандартную стоимость энергии в вашем коммунальном районе».

По ее словам, более 52% чернокожих и около 47% латиноамериканских домохозяйств в США испытывают энергетическую небезопасность. В некоторых племенах коренных американцев до 35% (хопи) и 21% (навахо) домохозяйств вообще не имеют доступа к электричеству.

“До сих пор переход на чистую энергию был развернут в этой стране несправедливо,” — сказала Шаланда Бейкер. “Если вы белый американец в районе переписи населения с преобладанием белого населения, у вас больше шансов получить доступ к солнечной энергии, чем у чернокожего американца с тем же уровнем дохода и статусом домовладельца. Этот фонд — историческая возможность для людей владеть своими энергетическими активами, создавать новые рабочие места за счет нового капитала, но нам нужно убедиться, что сообщества и предприятия информированы.”

“Эта программа — благословение. Чтобы повысить осведомленность о ее влиянии, в октябре прошлого года мы запустили демонстрационные проекты в сообществах, которые недостаточно обслуживаются или игнорируются мерами по борьбе с изменением климата,” — сказала Эви Бауман, директор по внедрению в сообществах некоммерческой организации по электрификации и грантополучатель GGRF Rewiring America. “Мы предоставили как минимум одну бесплатную модернизацию электрификации домохозяйствам, которые, скорее всего, получат экономию на счетах за электроэнергию, и мы сотрудничали с производителями, чтобы получить пожертвованные приборы для большего количества домов. Здания потребляют 40% от общего объема энергии в США, а на жилые помещения приходится 20% выбросов парниковых газов.”

Она рассказала, что Rewiring America является частью некоммерческой коалиции Power Forward Communities, которая получила 2 миллиарда долларов на финансирование электрификации в течение семи лет через Национальный фонд чистых инвестиций. В небольшом городке Де Сото, штат Джорджия, с населением 122 человека по состоянию на 2022 год, Rewiring America провела модернизацию электроприборов примерно в 75 домохозяйствах, сотрудничая с местной коммунальной компанией Georgia Power, чтобы также внедрить инициативы по повышению эффективности, такие как налоговые льготы и скидки.

“Когда мы начали с собрания в мэрии, отвечая на вопросы жителей, многие из них подумали, что это мошенничество. Им было слишком трудно поверить, что кто-то может быть таким щедрым,” — сказала Розмери Джонс, жительница Де Сото и менеджер проекта Rewiring America. “У одного из участников не было домашнего кондиционера. Он с трудом заполнял документы и не мог приехать в мэрию, чтобы зарегистрироваться из-за транспортных проблем, поэтому я нанесла ему визит на дом. Он получил тепловой насос для охлаждения своего дома. Другой домовладелец, вдова, которая не могла заменить сломанный водонагреватель — она кипятила воду два месяца — также установила новый тепловой насос той зимой.”

“Однажды поздно ночью мне позвонила пожилая женщина, которая жила в двухэтажном трейлере с пятью комнатами, охлаждаемыми только двумя оконными блоками, после того как ей поставили тепловой насос. Она сказала: «Я замерзаю», потому что не знала, как управлять своим термостатом,” — сказала Джонс. “Поэтому у нас были подрядчики, специалисты по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и наш собственный персонал, которые обучали жителей, как управлять своими обновлениями. Оживление Де Сото теперь заставляет меня вспомнить цитату Рузвельта: “Людям все равно, сколько вы знаете, пока они не узнают, как сильно вы заботитесь.”

“Это крупнейшее в истории выделение средств на зеленую энергетику, и мы не остановимся,” — сказала Кристел Корнелиус, член индейской резервации Turtle Mountain, президент и генеральный директор корпорации Oweesta, старейшего фонда финансовых институтов развития коренных общин (CDFI) и получателя GGRF Solar for All на сумму 156 миллионов долларов. “Если мы сможем совместить эти проекты с долгосрочным развитием бизнеса, это финансирование буквально изменит экономический и энергетический ландшафт наших общин — особенно наших сельских общин и общин, ориентированных на меньшинства.”

CDFI, которых насчитывается более 1200 во всех штатах США, создаются Департаментом финансов для предоставления федерального и частного капитала общинам, у которых нет легкого доступа к основному рыночному капиталу. В преимущественно сельских районах по всей стране Oweesta обслуживает 574 признанных на федеральном уровне племени, 60 признанных на уровне штата племен, 30 непризнанных племен и коренных жителей Аляски и Гавайев. Грант GGRF направлен на установку солнечных батарей в 20 000 жилых домов по всем этим местам и запуск шести общественных солнечных проектов в сотрудничестве с членами племен.

“Мы на шаг ближе к спасению нашей планеты,” — сказала Кристел Корнелиус. “У нас есть только одна, и они больше ничего не производят.”

“Как мы можем поставить наиболее пострадавшие сообщества в первую очередь на получение выгод в условиях климатического кризиса?” — сказала Джесси Буэндиа, главный специалист по вопросам воздействия Coalition for Green Capital, которая получила 5 миллиардов долларов через GGRF для поддержки зеленых банков, которые являются учреждениями и некоммерческими организациями, использующими государственный и частный капитал для проектов в области чистой энергии.

“Это невозможно решить только с помощью инвестиций государственного сектора,” — объяснила она. “Многие в этих секторах привыкли работать с сотнями, может быть, тысячами долларов. Изменение климата — это проблема на триллион долларов, и наше федеральное правительство сейчас вносит авансовый платеж в размере миллиардов, чтобы помочь сообществам перейти на чистые энергетические системы намного дольше срока действия гранта.”

“Наша цель — обеспечить самоподдерживающееся кредитование через национальную сеть зеленых банков. Кредиты, которые мы предоставляем, будут перерабатываться, поэтому мы сможем предложить больше,” — продолжила Джесси Буэндиа. “Мы хотим гарантировать, что коммунальные предприятия, к которым подключаются сообщества, имеют портфели возобновляемых источников энергии, которые могут дополнительно финансировать чистую энергию, которые могут дестимулировать ископаемое топливо и его воздействие на здоровье. Мы обслуживаем не самых простых клиентов — у которых часто больше всего денег, инфраструктуры и голоса — а тех, кто пострадал больше всего. Это не краткосрочная история, это долгосрочная история.”

Elena Kuznetsova, SlavicSac.com