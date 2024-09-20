Автомобиль является одной из самых значительных покупок в жизни большинства людей, поэтому важно понимать, как совершать сделки безопасно и эффективно, т.к. покупка машины в США — это процесс, который требует внимательности, планирования и знания местного рынка.

В этой статье мы рассмотрим основные шаги и лучшие площадки для покупки и продажи автомобилей в США.

Покупка автомобиля: новый или подержанный?

Первый вопрос, который стоит задать себе до покупки автомобиля: какой вы хотите приобрести – новый или подержанный?

Новые автомобили обеспечивают гарантию, современные технологии и отсутствие проблем с ремонтом на некоторое время, но они значительно дороже и быстро теряют в цене (амортизация).

Подержанные автомобили дешевле, но они могут потребовать гораздо больше расходов на обслуживание. Покупка подержанного автомобиля у частного продавца или через дилера требует тщательной проверки состояния автомобиля и его истории.

Где покупать автомобиль?

– У дилеров (dealerships) можно приобрести как новые, так и поддержанные автомобили, на которые предлагаются гарантии. Покупка у дилера обычно безопаснее, так как машины проходят технический осмотр, также дилеры предлагают финансирование, что облегчает процесс покупки, если у вас нет полной суммы на автомобиль.

– У частных продавцов, которые размещают объявления о продаже своих машин на таких платформах, как Craigslist, Facebook Marketplace, Autotrader, CarGuru, CarMax, Car.com и др. Oбычно у них более низкие цены, но есть и риск. Покупка через частных продавцов требует внимательной проверки истории автомобиля (например, через сервис Carfax) и проведения инспекции у механика, т.к. может быть скручен одометр или перед продажей наведен косметический марафет и ваша потенциальная машина выглядит почти как новая, а после покупки вас могут ждать неприятные сюрпризы с системой охлаждения или радиатором, или еще что-то, ремонт которых может стоить дороже, чем стоимость авто.

– На онлайн-аукционах и платформах:

Carvana, Vroom и Shift — это онлайн-платформы, где можно купить подержанный автомобиль, не посещая дилера. Эти сайты предлагают удобный процесс покупки, доставку на дом и возможность возврата автомобиля в течение нескольких дней, если он вам не подошел.

eBay Motors — одна из самых популярных платформ для покупки автомобилей с аукционов. Здесь можно найти как дешёвые подержанные машины, так и редкие модели.

При покупке на аукционах существуют свои минусы: автомобиль продается “как есть”: у вас может не быть возможности обратиться за помощью, если автомобиль небезопасен, поврежден или требует дорогостоящего ремонта. У вас может не быть возможности провести тест-драйв автомобиля перед покупкой; часто встречается мошенничество – мошенники могут продавать автомобили, которых не существует, или которые находятся в худшем состоянии, чем заявлено. История автомобиля также может преподнести сюрприз: вы можете не знать, откуда он взялся, например, был ли он конфискован, утилизирован или находился в частной собственности.

Безусловно, где и как приобретать автомобиль, каждый решает сам, исходя из личных возможностей и предпочтений. Поэтому, если вы решились на этот шаг, обязательно сделайте тест-драйв, чтобы проверить, как автомобиль ведет себя на дороге и насколько он комфортен для вас независимо от того, приобретаете ли вы новый или поддержанный. Сравните цены на аналогичные модели с помощью таких сайтов, как Kelley Blue Book (KBB) или Edmunds, посетите несколько дилеров, чтобы убедиться, что цена адекватная. Покупая поддержанный автомобиль, проверьте отчет об истории автомобиля (например, через Carfax или AutoCheck) на предмет аварий, ремонтов и количества предыдущих владельцев, а также проверьте состояния желаемого авто.