Кредитная история играет ключевую роль в финансовой жизни американцев, так как она влияет на возможность получения кредита, ипотечного займа, аренды жилья и даже устройства на работу. Проверка своей кредитной истории — важный шаг для понимания своего финансового положения и своевременной корректировки возможных ошибок в отчетах.
Кредитная история — это отчет, содержащий информацию о том, как вы управляете своими кредитами, включая:
- Задолженности по кредитным картам
- Кредиты (авто, ипотека и т. д.)
- Просроченные платежи
- Открытые и закрытые кредитные счета
Эти данные собираются кредитными бюро и используются для расчета кредитного рейтинга (credit score), который играет решающую роль при рассмотрении вашей кредитоспособности. В США существуют три основных кредитных бюро: Equifax, Experian и TransUnion.
Каждое из них собирает и обрабатывает информацию независимо друг от друга, поэтому кредитные отчеты могут немного отличаться.
Почему важно проверять свою кредитную историю?
- Выявление ошибок, это могут быть неверные сведения о счетах, некорректные даты платежей или долги, которых на самом деле нет. Ошибки в кредитной истории могут привести к снижению кредитного рейтинга.
- Предотвращение мошенничества. Проверка истории поможет выявить признаки мошенничества, такие как открытые на ваше имя счета или несанкционированные запросы на кредит.
- Подготовка к крупным покупкам. Если вы планируете крупные покупки или заем, знание вашего кредитного рейтинга поможет вам заранее улучшить свое финансовое положение.
- Контроль над долгами. Кредитные отчеты помогают вам отслеживать уровень ваших долгов и управлять ими.
Как проверить свою кредитную историю бесплатно?
Согласно закону, граждане имеют право на получение бесплатного кредитного отчета один раз в год от каждого из трех основных бюро через сайт AnnualCreditReport.com. Эта платформа является единственным официальным ресурсом, который предоставляет бесплатные отчеты. Что для этого нужно сделать:
- Перейдите на AnnualCreditReport.com.
- Выберите бюро, отчет которого вы хотите получить (Equifax, Experian или TransUnion). Вы можете запросить отчет от всех трех бюро одновременно или по одному в разное время.
Заполните форму, указав основную информацию: имя, дату рождения, номер социального страхования (SSN) и адрес.
- Пройдите процесс проверки личности. Это может включать вопросы о ваших предыдущих кредитах или адресах.
- Получите и просмотрите отчет.
Этот процесс не включает ваш кредитный рейтинг, а только кредитную историю. Кредитные бюро могут предложить дополнительные услуги за плату для получения вашего кредитного рейтинга.
Как проверить кредитный рейтинг?
Ваш кредитный рейтинг — это числовое выражение вашей кредитоспособности, основанное на анализе кредитной истории. Существуют разные системы оценки, наиболее популярной из которых является FICO Score. Кредитный рейтинг можно узнать несколькими способами:
- Банковские и кредитные компании. Многие банки и эмитенты кредитных карт предоставляют клиентам доступ к их кредитному рейтингу бесплатно.
- Через кредитные бюро. Все три кредитных бюро (Equifax, Experian и TransUnion) предлагают свои платные услуги по предоставлению кредитного рейтинга.
- Онлайн-сервисы. Существуют различные онлайн-платформы, такие как Credit Karma, Credit Sesame и другие, которые предоставляют бесплатные или недорогие услуги по проверке кредитного рейтинга.
Как исправить ошибки в кредитной истории?
Если вы обнаружили ошибку в своем кредитном отчете, важно как можно скорее принять меры. Для этого свяжитесь с кредитным бюро: напишите письмо или отправьте онлайн-запрос через сайт бюро с указанием обнаруженной ошибки. Приложите документы, подтверждающие вашу правоту. Сообщите кредитору об ошибке: если ошибка касается конкретного кредитора (например, неверная информация о просрочке платежей), свяжитесь с ним напрямую и попросите исправить ошибку. И контролируйте процесс: кредитные бюро обязаны рассмотреть ваше заявление в течение 30 дней и сообщить о результатах расследования.