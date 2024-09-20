Кредитная история играет ключевую роль в финансовой жизни американцев, так как она влияет на возможность получения кредита, ипотечного займа, аренды жилья и даже устройства на работу. Проверка своей кредитной истории — важный шаг для понимания своего финансового положения и своевременной корректировки возможных ошибок в отчетах.

Кредитная история — это отчет, содержащий информацию о том, как вы управляете своими кредитами, включая:

Задолженности по кредитным картам

Кредиты (авто, ипотека и т. д.)

Просроченные платежи

Открытые и закрытые кредитные счета

Эти данные собираются кредитными бюро и используются для расчета кредитного рейтинга (credit score), который играет решающую роль при рассмотрении вашей кредитоспособности. В США существуют три основных кредитных бюро: Equifax, Experian и TransUnion.

Каждое из них собирает и обрабатывает информацию независимо друг от друга, поэтому кредитные отчеты могут немного отличаться.

Почему важно проверять свою кредитную историю?

Выявление ошибок, это могут быть неверные сведения о счетах, некорректные даты платежей или долги, которых на самом деле нет. Ошибки в кредитной истории могут привести к снижению кредитного рейтинга.

Предотвращение мошенничества. Проверка истории поможет выявить признаки мошенничества, такие как открытые на ваше имя счета или несанкционированные запросы на кредит.

Подготовка к крупным покупкам. Если вы планируете крупные покупки или заем, знание вашего кредитного рейтинга поможет вам заранее улучшить свое финансовое положение.

Контроль над долгами. Кредитные отчеты помогают вам отслеживать уровень ваших долгов и управлять ими.

Как проверить свою кредитную историю бесплатно?

Согласно закону, граждане имеют право на получение бесплатного кредитного отчета один раз в год от каждого из трех основных бюро через сайт AnnualCreditReport.com. Эта платформа является единственным официальным ресурсом, который предоставляет бесплатные отчеты. Что для этого нужно сделать:

Перейдите на AnnualCreditReport.com.

Выберите бюро, отчет которого вы хотите получить (Equifax, Experian или TransUnion). Вы можете запросить отчет от всех трех бюро одновременно или по одному в разное время.



Заполните форму, указав основную информацию: имя, дату рождения, номер социального страхования (SSN) и адрес.

Пройдите процесс проверки личности. Это может включать вопросы о ваших предыдущих кредитах или адресах.

Получите и просмотрите отчет.

Этот процесс не включает ваш кредитный рейтинг, а только кредитную историю. Кредитные бюро могут предложить дополнительные услуги за плату для получения вашего кредитного рейтинга.

Как проверить кредитный рейтинг?

Ваш кредитный рейтинг — это числовое выражение вашей кредитоспособности, основанное на анализе кредитной истории. Существуют разные системы оценки, наиболее популярной из которых является FICO Score. Кредитный рейтинг можно узнать несколькими способами:

Банковские и кредитные компании. Многие банки и эмитенты кредитных карт предоставляют клиентам доступ к их кредитному рейтингу бесплатно.

Через кредитные бюро. Все три кредитных бюро (Equifax, Experian и TransUnion) предлагают свои платные услуги по предоставлению кредитного рейтинга.

Онлайн-сервисы. Существуют различные онлайн-платформы, такие как Credit Karma, Credit Sesame и другие, которые предоставляют бесплатные или недорогие услуги по проверке кредитного рейтинга.

Как исправить ошибки в кредитной истории?

Если вы обнаружили ошибку в своем кредитном отчете, важно как можно скорее принять меры. Для этого свяжитесь с кредитным бюро: напишите письмо или отправьте онлайн-запрос через сайт бюро с указанием обнаруженной ошибки. Приложите документы, подтверждающие вашу правоту. Сообщите кредитору об ошибке: если ошибка касается конкретного кредитора (например, неверная информация о просрочке платежей), свяжитесь с ним напрямую и попросите исправить ошибку. И контролируйте процесс: кредитные бюро обязаны рассмотреть ваше заявление в течение 30 дней и сообщить о результатах расследования.