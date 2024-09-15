Граждане России и Казахстана обвиняются в управлении криминальными торговыми площадками в даркнете.

Алекс Ходырев (35 лет) из Казахстана и Павел Кублицкий (37 лет) из России обвинены в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Если они будут признаны виновными по всем пунктам, каждому грозит максимальное наказание в виде 20 лет в федеральной тюрьме.

В обвинительном заключении также сообщается, что Соединенные Штаты намерены конфисковать внедорожник Mercedes-Benz G63 AMG Ходырева и седан Cadillac CT5 Sport Кублицкого, которые, как утверждается, связаны с доходами от преступлений.

Согласно обвинительному заключению, в период с 2014 по 2024 год Ходырев и Кублицкий были двумя из главных администраторов wwh-club.ws (WWH Club) и нескольких родственных сайтов, которые были торговыми площадками, форумами и учебными центрами в даркнете, которые существовали исключительно для содействия совершению преступлений. Участники WWH Club и родственных сайтов использовали торговые площадки для покупки и продажи украденных персональных данных: данные кредитных карт и банковских счетов, компьютерные пароли и др.

На форумах WWH Club и родственных сайтах пользователи обсуждали опыт совершения мошенничества, запуска кибератак и уклонения от правоохранительных органов; также предлагались онлайн-курсы, на которых начинающих и действующих киберпреступников обучались, как совершать мошенничество. По состоянию на 2023 год, у WWH Club было около 353 000 пользователей по всему миру. Ходырев, Кублицкий и другие администраторы сайтов-сообщников получали прибыль за счет членских взносов, платы за обучение и доходов от рекламы.

До ареста и предъявления обвинения Ходырев и Кублицкий проживали в Майами в течение последних двух лет, тайно продолжая администрировать WWH Club и его родственные торговые площадки, форумы и школы даркнета.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship