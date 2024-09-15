19 августа около трех часов утра электрический грузовик-тягач Tesla Semi попал в аварию с участием одного транспортного средства во время движения по автомагистрали I-80 в округе Плейсер, Калифорния. Грузовиком управлял сотрудник Tesla, Inc., он двигался из Ливермора, Калифорния, на завод Tesla в Спарксе, Невада.

Грузовик-тягач съехал с дороги вправо, врезался в дорожное ограждение, столкнулся с деревом диаметром около 12,5 дюймов (около 32 см) и продолжил движение по земляному склону. У грузовика загорелась батарея, что привело к пожару, водитель не пострадал.

На место происшествия прибыли Калифорнийский дорожный патруль (CHP), Калифорнийский департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты (CAL FIRE) и Калифорнийский департамент транспорта (Caltrans), Tesla направила на место происшествия технического эксперта для оказания помощи в оценке опасностей высокого напряжения и пожарной безопасности.

Из-за происшествия полосы движения шоссе I-80 оставались закрытыми в течение 14 и 15 часов соответственно. Причины аварии остаются под следствием, пока Национальный совет по безопасности на транспорте определяет вероятную причину с целью выдачи рекомендаций по безопасности для предотвращения подобных происшествий.