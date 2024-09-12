МедиаВидеоВойнаНовостиПолитикаСтатьи Что говорят кандидаты о войне в Украине? Sep 12, 2024 196 FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedinReddItEmailTelegramVKViber Президентские выборы в США все ближе, но пока ни один из кандидатов не озвучил конкретных планов по урегулированию российской агрессии в Украине – VOA ПО ТЕМЕ Сила избирателей из этнических сообществ в колеблющихся штатах Американские активисты осуждены за сговор с российским правительством Экипаж Polaris Dawn провел первый коммерческий выход в открытый космос