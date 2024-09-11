25 лет тюрьмы за сговор с целью взлома, торговли кредитными картами и отмывания денег.

Через 5 лет после задержания в международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке 32-летний Виталий Антоненко, житель Нью-Йорка, признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью получения несанкционированного доступа к компьютерным сетям и торговли несанкционированными устройствами доступа, а также по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег.

Антоненко был арестован и задержан в марте 2019 года по обвинению в отмывании денег после приезда из Украины с компьютерами и другими цифровыми носителями, на которых хранились сотни тысяч украденных номеров платежных карт.

Антоненко и сообщники прочесывали интернет в поисках компьютерных сетей с уязвимостями безопасности, которые содержали номера счетов кредитных и дебетовых карты другую личную информацию. Они использовали хакерскую технику, чтобы получить доступ к этим сетям, извлекали данные платежных карт и другую личную информацию и передали их для продажи на онлайн-рынках криминальных преступлений. После того, как сообщник продавал данные, Антоненко и другие использовали биткоины, а также банковские и наличные транзакции для отмывания доходов, чтобы скрыть природу их происхождения.

Жертвами сговора стали гостиничный бизнес и некоммерческое научно-исследовательское учреждение из Массачусетса.

Обвинение предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 5 лет, 3 лет под надзором, штрафа в размере 250 000 долларов, возмещения и конфискации. Обвинение в сговоре с целью отмывания денег предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет, 3 лет под надзором, штрафа в размере 500 000 долларов, возмещения и конфискации.

Вынесение приговора назначено на 10 декабря 2024 года.