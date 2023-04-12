США ввели санкции против 120 физлиц и структур в 20 странах в связи с войной РФ против Украины

Среди попавших под новые санкции – китайская компания, предоставлявшая спутниковые снимки ЧВК «Вагнер», вице-премьер России Марат Хуснуллин, компании олигарха Усманова и лица, связанные с Росатомом, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В среду Госдепартамент и Министерство финансов объявили о введении новой порции санкций в связи с войной в Украине и против тех физических и юридических лиц, кто помогает России обходить уже введенные санкции.



В новые санкционные списки включены 120 юридических и физических лиц в 20 странах.



В заявлении госсекретаря Блинкена подчеркивается, что меры, принимаемые США в координации с Великобританией, направлены на сеть по уклонению от санкций одного из самых богатых российских олигархов Алишера Усманова, который уже находится под санкциями США.



В среду санкции введены против USM Holding, основное юридическое лицо, через посредство которого Усманов контролирует большинство своих компаний.



Среди компаний, входящих в холдинг USM и попавших под санкции, — российский оператор мобильной связи «Мегафон», крупнейший в России производитель железной руды Металлоинвест, в том числе дочерние компании Металлоинвеста в Швейцарии и ОАЭ, оператор Удоканского медного проекта в России и узбекский производитель цемента «Ахангаранцемент».



«Включение (в санкционный список) “Мегафона”, одного из крупнейших телекоммуникационных операторов России, знаменует собой сдвиг, поскольку западные санкции до сих пор не коснулись российской телекоммуникационной инфраструктуры», — отмечается в документе Госдепартамента.



Кроме того, в санкционные списки внесен целый ряд физических лиц — граждан Кипра и кипрские компании, помогающие обходить уже введенные санкции против Усманова.



В частности, под санкции попал финансовый советник Усманова Деметриос Сергидис (Demetrios Serghides), который руководил трастом The Sister Trust, учредителями которого являются Усманов и его сестра Гульбахор Бурхановна Исмаилова.



В рамках санкций против компаний Усманова, в санкционной список попал депутат Госдумы Андрей Скоч, который имел финансовую долю в холдинге USM, и его отец Владимир Скоч и дочь Варвара Скоч, имеющая гражданство Кипра.



В заявлении госсекретаря Энтони Блинкена отмечается, что в санкционные списки внесены две российские организации, которые поддерживают усилия России по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины путем милитаризации и идеологической обработки школьников: всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» и государственное бюджетное образовательное учреждение оккупационных властей Крыма «Патриотический центр».



Санкции введены в отношении ряда лиц, связанных с российской корпорацией по атомной энергии «Росатом, так как «Россия использует экспорт энергоресурсов, в том числе в ядерной сфере, для оказания политического и экономического давления на своих потребителей во всем мире».



Среди иностранных корпораций, помогающих России в войне с Украиной —компании из Китая, Турции и ОАЕ.



В отдельном санкционном списке Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) — 25 физических и 29 юридических лиц в 20 странах.