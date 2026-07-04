Как удалось выяснить «Славянскому Сакраменто» из документов, поданных в Министерство юстиции США, компания из Сан-Диего зарегистрировалась в качестве иностранного агента Израиля для проведения кампании среди американских христиан. В числе потенциальных целей кампании — церкви славянской общины США.

Photo: Show Faith by Works LLC

Калифорнийская компания Show Faith by Works LLC подала в Министерство юстиции США документы о регистрации в качестве иностранного агента, представляющего интересы Министерства иностранных дел Израиля. Регистрация поступила в Отдел регистрации FARA 27 сентября 2025 года.

Согласно поданным документам, компания, зарегистрированная в Сан-Диего, заключила соглашение с израильским МИДом 18 сентября 2025 года. При этом отдельно отмечается, что официального письменного контракта стороны не подписывали — договорённость была оформлена посредством переписки. Контактным лицом со стороны Израиля указан Эран Шайович.

В качестве цели своей деятельности компания указывает проведение «христианской пропаганды» с использованием выставочных и цифровых инструментов, ориентированных на христиан западных штатов США. В документах говорится о создании передвижного музея для демонстрации возле церквей, христианских колледжей и на религиозных мероприятиях, а также о распространении материалов в поддержку Израиля с помощью геотаргетинга и цифровой рекламы. Кроме того, планируется сформировать команды для взаимодействия с церквями, пасторами и, возможно, христианскими блогерами в социальных сетях.

Среди политических целей кампании указано стремление «сформировать у христиан более благоприятное отношение к Государству Израиль» и побудить их посещать Израиль в качестве туристов.

«Некоторые из этих мегацерквей насчитывают до 45 000 прихожан, что помогает охватить порядка 3,9 миллиона человек. Кроме того, были геотаргетированы сотни более мелких церквей по всей стране, что даёт выход ещё на 3,8 миллиона христиан, преимущественно в городских районах, — отмечают журналисты MPN. — В целевую аудиторию вошёл широкий спектр христианских деноминаций, включая те, что традиционно ассоциируются с консервативным правым флангом, например южные баптисты и пятидесятники. Однако кампания охватывает и другие церкви, такие как Объединённая методистская церковь, Африканская методистская епископальная церковь, Церкви Христа и Американские баптистские церкви США».

Финансовая часть заявления показывает, что 18 сентября 2025 года компания получила от медиа-агентства HAVAS Media $325 881 на «работу с христианской аудиторией на Западе США». За период с 18 по 26 сентября она израсходовала $66 044 на текущие операционные расходы и выплату заработной платы.

Приложенные к заявлению материалы содержат детальный бюджет кампании на общую сумму $3 258 961. В него включены расходы на административный персонал, оборудование, целевую медиарекламу и оплату услуг подрядчиков. Отдельно предусмотрен дополнительный «желательный» бюджет в размере $835 000 на расширение цифровой рекламы, создание второй передвижной экспозиции и выпуск печатных материалов для церквей в Юте, Вайоминге и Техасе.

Photo: Show Faith by Works LLC

Среди ключевых мероприятий кампании — так называемый «мобильный опыт 7 октября»: передвижной трейлер с VR-очками, экранами и декорациями, воссоздающими сцены нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, включая элементы, связанные с музыкальным фестивалем Nova. Согласно материалам, рядом с трейлером планируется устанавливать выставочную палатку, где посетителям будут представлены материалы о событиях 7 октября, информационные материалы в поддержку Израиля, а также реконструкции сцен фестиваля Nova и других мест, связанных с нападением. Инсталляцию предполагается демонстрировать возле церквей и христианских колледжей в Калифорнии, Неваде, Аризоне и Колорадо.

Интерес к славянским церквям в США

В приложенном к заявлению списке из более чем 600 «мегацерквей» и крупных приходов США, которые компания планирует включить в кампанию геотаргетинга, есть как минимум две славянские церкви в Северной Калифорнии: Bethany Slavic Missionary Church в Сакраменто (указана посещаемость около 5 700 человек) и Bright Russian Baptist Church в Уэст-Сакраменто (около 2 500 человек). Также в списке фигурируют Arcade Baptist Church в Сакраменто (около 2 000 прихожан), Bayside Church в Розвилле — крупнейший приход в списке с посещаемостью около 20 000 человек, и Bethel Church, причём в документе фигурируют два храма с этим названием: в Сан-Хосе (2 200 прихожан) и в Реддинге (11 000 прихожан). Всего для Калифорнии в списке указано 219 «мегацерквей» — крупнейшее число среди четырёх охваченных штатов (Невада, Аризона и Колорадо в сумме дают ещё 84).

Компания принимала участие в проекте «1000 пасторов» — инициативе, в рамках которой около 1070 американских священнослужителей приняли оплаченную поездку в Израиль в декабре, чтобы затем выступать в роли неофициальных послов страны. В этом году на аналогичную поездку ожидается пригласить ещё тысячи пасторов.

Show Faith by Works разработала и распространила среди сотен церквей «пасторские информационные пакеты», содержащие материалы в поддержку Израиля, аргументы против пропалестинской позиции и инструкции по организации поездок в Израиль. Кроме того, компания привлекает пасторов к написанию газетных колонок и производит короткие видеолекции для показа в церквях.

Отдельно готовится контент для молодых женщин, католиков и латиноамериканских христиан, а материалы переводятся на испанский, вьетнамский и русский языки.

Кампания призвана следить за американскими прихожанами

Согласно презентационным материалам, приложенным к заявлению, компания планирует построить «крупнейшую кампанию геофенсинга христианских церквей в истории США». Механизм описан так: вокруг здания церкви — а по воскресеньям особенно во время богослужений — создаётся виртуальная цифровая граница, «геозона». Смартфоны прихожан, оказавшиеся внутри этой зоны, фиксируются рекламной платформой через данные о местоположении, после чего пользователю в течение некоторого времени показывается целевая реклама независимо от того, какое приложение или сайт он открывает. В документе отдельно указано, что таргетинг не ограничивается разовым посещением: система «продолжает отслеживать тех, кто вошёл в целевые зоны» — то есть реклама демонстрируется пользователю и после того, как он покинул территорию церкви. По будням та же технология применяется к территории христианских колледжей — с отдельными рекламными сообщениями для студентов.

В бюджете цифровой части кампании, составляющем $685 000, отдельно предусмотрены расходы на геофенсинг ($450 000) и последующий таргетинг (follow-up targeting) — повторный показ рекламы людям, ранее зафиксированным возле церквей или на мероприятиях. Согласно расчётам компании, в целевых штатах геозонами удастся охватить почти 3,9 миллиона человек, посещающих церкви и христианские колледжи. При этом ожидается, что от 5 до 10 процентов из них примут участие в предлагаемых программах, посетят мероприятия или подпишут карточку поддержки.

Пока неизвестно, свяжутся ли организаторы кампании непосредственно с указанными в списке славянскими приходами Сакраменто — сам список фигурирует в документах как перечень потенциальных целевых точек для рекламы и распространения материалов, а не как подтверждённые договорённости с конкретными церквями.



